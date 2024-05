Pronostico Finale Coppa di Francia 2024. Saranno Lione e PSG ad affrontarsi sabato sera allo Stade Pierre-Mauroy di Villeneuve d’Ascq. Le due big del calcio transalpino si sfideranno per la coppa nazionale del calcio francese.

Pronostico Finale Coppa di Francia 2024: Lione-PSG

Sabato 25 maggio alle ore 21:00, presso lo Stade Pierre-Mauroy (Villeneuve d’Ascq) si giocherà la finale di Coppa di Francia tra Lione e i campioni nazionali del Paris Saint Germain. L’Olimpique ha vinto il 50% dei precedenti contro il PSG in Coppa di Francia ottenendo 3 successi, 1 pari e rimediando e 2 sconfitte, ma ha perso per 4-1 entrambi i precedenti in stagione in Ligue 1 e gli ultimi 2 confronti nel torneo (1-5 nella semifinale del 2020 e 3-0 negli ottavi di finale del 2016).

Il Lione ha vinto 5 volte la Coppa di Francia perdendo 3 finali: nel 2012 l’ultimo trionfo. Il PSG è il club che ha vinto più volte il trofeo transalpino con 14 affermazioni, ben 6 dal 2015 in poi, e 5 finali perse (4 nel nuovo millennio).

Pronostico Finale Coppa di Francia 2024: probabili formazioni e quote

LIONE (4-3-3): Lopes; Mata, O’Brien, Caleta-Car, Tagliafico; Caqueret, Matic, Tolisso; Cherki, Lacazette, Benrahma.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Mendes; Ruiz, Vitinha, Zaire-Emery; Dembélé, Ramos, Mbappé.

