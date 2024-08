In Inghilterra si inizia subito a far sul serio con la finale di FA Community Shield che aprirà la nuova stagione col derby di Manchester che varrà il primo titolo di questa annata. Pronostici City-United 9 agosto 2024.

Pronostici City-United 9 agosto 2024: probabili formazioni

In Inghilterra il campionato inizierà dal 16 agosto, ma il grande calcio entra subito nel vivo con la finale di FA Community Shield 2024 a Wembley sabato 9 agosto, il primo titolo che sarà assegnato in questa stagione che inizia col derby di Manchester tra United-City; si tratta del replay della finale di FA Cup, vinta dai Red Devils il 25 maggio 2024.

Il Manchester City è in vantaggio negli ultimi 5 precedenti disputati contro il Manchester United. 3 vittorie per i Citizens, due per i Red Devils, che come anticipato hanno trionfato proprio a Wembley nella finale di FA Cup per 2-1.

Il Manchester City di Pep Guardiola, campioni d’Inghilterra, vorranno vendicare quella sconfitta contro i cugini dello United. Ci sarà anche un derby nel derby, quello scandinavo in attacco tra la stella del City, Haaland, e l’ex Atalanta, Hojlund, passato allo United. Vediamo proprio le probabili formazioni:

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Dalot, Martinez, Amass, Evans; Casemiro, Eriksen; Diallo, Mount, Sancho; Rashford.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ortega; Lewis, Akanji, Dias, Gvardiol; Phillips, Kovacic; Bobb, MCatee, Grealish; Haaland.

Al momento questo big match incredibilmente non avrà copertura in diretta in Italia, a causa di un mancato accordo su diritti TV del match; su SportItalia sarà possibile seguire la differita, a partire da domenica 11 agosto, alle 15.00 e poi alle 21.00.

Pronostici City-United 9 agosto 2024: le migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di calcio inglese.

Pronostici City-United 9 agosto 2024: statistiche e consigli per le scommesse

I Citizens hanno raggiunto la 16° finale nella manifestazione e il bilancio è negativo: 9 sconfitte e 6 Community Shield vinti, l’ultimo dei quali nel 2019.

Si tratta della finale numero 31 nella supercoppa inglese per i Red Devils che al momento hanno conquistato il trofeo 21 volte, per il primato assoluto nella kermesse, con l’Arsenal seconda a quota 17 e il Liverpool terzo con 16. Nove le finalissima del Community Shield perse dallo United.

Le due squadre si affrontano a Wembley per una finale, per la terza volta negli ultimi 14 mesi: nel maggio 2023 vittoria degli uomini di Guardiola nella finale di FA Cup per 2-1, lo stesso risultato con cui la truppa di Ten Hag si è imposta lo scorso maggio nella finale di FA Cup 2024. Un successo che ha messo fine a tre sigilli consecutivi del City, tra campionato e coppa.

Difficile fare una previsione in questo primissimo match ufficiale della nuova stagione di calcio inglese. Si potrebbe andare con un Over 2.5 o Gol Si, ma in entrambi i casi le quote regalano poco intorno @1.50 o più basse quindi non facciamo giocate ufficiali ma attenzione alle reti che non dovrebbero mancare.

