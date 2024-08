La stagione del calcio euripeao inizia mercoledì 14 agosto a Varsavia, con la finale Real Madrid-Atalanta di Supercoppa Europea. Sfida tra Ancelotti e Gasperini, con i Blancos ovviamente favoriti. Pronostico Supercoppa Europa 2024

Pronostico Supercoppa Europa 2024: Real Madrid-Atalanta

Saranno Real Madrid-Atalanta a sfidarsi per il primo titolo del calcio europeo, mercoledì 14 agosto. Prima volta per la Dea che diventa la settima squadra italiana a giocarsi questo torneo, mentre il Real è un habitué, tanto da essere la squadra con più titoli (5) insieme a Milan e Barcellona.

Sfida in panchina tra Gasperini e Ancelotti, il primo non avrà a disposizione Scamacca in attacco mentre tra i Blancos ci si domanda se ci sarà l’esordio col Real di Kylian Mbappé.

PROBABILI FORMAZIONI

REAL MADRID (4-3-1-2): Courtois; Lucas Vázquez, Militão, Rüdiger, Fran García; Modric, Tchouaméni, Camavinga; Brahim Díaz; Rodrygo, Vinicius. All. Carlo Ancelotti

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Godfrey, Hien, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Pasalic, Bakker; Zaniolo, De Ketelaere; Lookman. All. Gian Piero Gasperini

Pronostico Supercoppa Europa 2024: migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questa finale di calcio.

Pronostico Supercoppa Europa 2024: statistiche

-Il Real Madrid è la squadra con più titoli nella Supercoppa europea (5) al pari di Barcellona e Milan. In caso di successo diventerà la squadra più vincente di sempre della competizione in solitaria.

-L’Atalanta è la settima squadra italiana a giocare una finale di Supercoppa europea dopo Milan, Juventus, Lazio, Parma, Sampdoria e Inter. Le prime quattro di questa lista hanno vinto almeno una volta la Supercoppa: il Milan è la squadra italiana con più successi nella competizione (5).

-L’Atalanta è la prima squadra italiana a giocare la Supercoppa europea a 14 anni dall’ultima presenza di un’italiana nella competizione (l’Inter che perse la finale contro l’Atlético Madrid).

-L’ultima squadra italiana a vincere la Supercoppa europea è stata il Milan nel 2007, quando i rossoneri batterono il Siviglia 3-1 allo stadio Louis II di Montecarlo. Ad allenare il Milan c’era proprio Carlo Ancelotti.

-Carlo Ancelotti ha conquistato 13 titoli alla guida del Real Madrid ed è già l’allenatore più vincente della Supercoppa europea (4 vittorie) e più vincente nelle competizioni UEFA (10 in totale).

Pronostico Supercoppa Europa 2024: guida tv

La Supercoppa europea si giocherà mercoledì 14 agosto alle ore 21, a tre giorni dall’inizio del campionato italiano. Real Madrid e Atalanta si affronteranno al PGE Narodowy di Varsavia. Real Madrid-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv sui canali di Sky Sport 1 (Canale 201) e in live streaming su Now.

