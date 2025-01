Nel periodo dell’Epifania si ferma la Liga, ma non si ferma tutto il calcio spagnolo, anzi dal 3 al 7 gennaio ci sono tante partite in programma per i sedicesimi di finale della Copa del Rey, la coppa nazionale del calcio iberico. Pronostici Coppa del Re 3-7 gennaio 2025.

Pronostici Coppa del Re 3-7 gennaio 2025: le partite da non perdere

Entra nel vivo la Coppa del Re, la coppa nazionale del calcio spagnolo, con i 16esimi di finale al via già da venerdì sera con tre sfide, e le big della Liga che ovviamente partono con i favori del pronostico, anche se in realtà il Getafe rischia sul campo del Granada.

Il Maiorca invece non dovrebbe avere problemi in trasferta a Pontevedra, formazione di serie C. Discorso analogo per il Rayo Vallecano, mentre l’Huesca (La Liga 2) può mettere in difficoltà il Betis Siviglia. Sfida interessante per il Siviglia in casa dell’Almeria, mentre l’Atletico Madrid ha già rifilato 8 reti nei 2 precedenti di Coppa del Re contro il Marbella.

Rematch tra Barbastro–Barcellona con i Blaugrana che nel 2024 nello stesso torneo hanno faticato ad imporsi per 2-3 contro l’avversario sulla carta modesto. Trasferta a Logrones per l’Athletic Bilbao, mentre il Valladolid sarà di scena in casa dell’Ourense CF. Non dovrebbe avere problemi la Real Sociedad in casa del Ponferrandina, così come il Celta Vigo in gita a Santander.

Lunedì il Real Madrid di Carlo Ancelotti sarà di scena per la prima volta in casa del Deportivo Minera, mentre martedì il programma si chiuderà con il Valencia impegnato sul campo dell’Eldense.

Programma completo Sedicesimi di finale Copa del Rey

Ecco il programma completo delle sfide di Coppa del Re che ci terranno compagnia da venerdì a martedì prossimo, anche se per queste sfide ancora secondarie abbiamo deciso di non piazzare scommesse, aspettando i prossimi turni più interessanti, e soprattutto il prossimo turno di campionato.

03.01. 19:00 Granada-Getafe

03.01. 19:00 Pontevedra-Maiorca

03.01. 19:00 Racing Club Ferrol-Vallecano

04.01. 15:30 Huesca-Betis

04.01. 16:30 Tenerife-Osasuna

04.01. 17:30 Almeria-Siviglia

04.01. 19:00 Barbastro-Barcellona

04.01. 21:30 Marbella-Atletico Madrid

04.01. 21:30 UD Logrones-Athletic Bilbao

05.01. 12:00 Elche-Las Palmas

05.01. 12:00 Ourense CF-Valladolid

05.01. 15:30 Cartagena-Leganes

05.01. 15:30 Ponferradina-Real Sociedad

05.01. 15:30 Racing Santander-Celta Vigo

06.01. 19:00 Deportiva Minera-Real Madrid

07.01. 21:00 Eldense-Valencia

