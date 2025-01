Il lunedì dell’Epifania, a Riad in Arabia Saudita, va in scena la finalissima della Supercoppa Italiana 2024-2025, con protagoniste le milanesi per un derby più che mai importante. Pronostico Inter-Milan 6 gennaio 2025.

Pronostico Inter-Milan 6 gennaio 2025: lo stato di forma delle squadre

Sarà il derby della Madonnina, Inter-Milan a decretare la squadra vincitrice della 37° edizione 2024-25 di Supercoppa italiana, in campo lunedì 6 gennaio alle ore 20 all’Al-Awwal Park Stadium di Riad, in Arabia Saudita.

L’Inter di Simone Inzaghi, che nella prima semifinale ha battuto 2-0 l’Atalanta grazie alla doppietta di Dumfries. L’Inter (detentrice del trofeo) insegue il nono successo della sua storia in Supercoppa (raggiungerebbe la Juventus in testa all’albo d’oro).

Grande esordio in panchina per Sergio Conceicao che col Milan rimonta da 0-1 a 2-1 sulla Juventus, grazie a un rigore trasformato da Pulisic (71′) e a un’autorete di Gatti (75′) dopo il gol iniziale di Yildiz (21’), e si regala il derby in finale. Il Milan (che non vince questa competizione dal 2016) in caso di vittoria arriverebbe a quota 8 titoli. Quello di Riad sarà il secondo derby della stagione: il primo, andato in scena in campionato il 22 settembre scorso a San Siro, vinto 2-1 dai rossoneri.

Statistiche e betting trends su Inter-Milan del 06.01.2025

-Inter e Milan si affrontano in Supercoppa italiana per la terza volta e i due precedenti sono in equilibrio.

-La prima sfida, disputata il 6 agosto 2011 a Pechino, era stata vinta 2-1 in rimonta dai rossoneri con le reti di Ibrahimovic e Boateng a ribaltare l’iniziale vantaggio nerazzurro firmato da Sneijder.

-L’Inter si era presa la rivincita il 18 gennaio 2023 proprio a Riad imponendosi 3-0 con le firme di Dimarco, Dzeko e Lautaro Martinez. Era stato quello il primo dei sei derby vinti consecutivamente dai nerazzurri in tutte le competizioni prima del ko dello scorso 22 settembre in campionato.

Probabili formazioni Inter-Milan, finale Supercoppa Italiana

INTER (3-5-2) – Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Lautaro Martinez. All.: Inzaghi.

MILAN (4-3-3) – Maignan; Emerson Royal, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Musah, Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Leao. All.: Conceiçao.

Guida TV Supercoppa: dove vedere Inter-Milan?

Inter-Milan, derby valido per la finale dell’edizione 2024-25 di Supercoppa italiana, si disputerà lunedì 6 gennaio 2025 alle ore 20 italiane all’Al-Awwal Park Stadium di Riad, in Arabia Saudita. La partita sarà disponibile in diretta sui canali Mediaset.

Migliori quote Inter-Milan, finale Supercoppa Italia

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 sul calcio sul mercato italiano, per la finale di Supercoppa a Riad. Inter favorita per la vittoria nei 90 minuti @1.77 su Goldbet mentre la vittoria dei rossoneri si gioca @4.50 su Snai, con Pareggio @3.70 su Sisal.

Pronostico Inter-Milan del 6 gennaio 2025

Il Milan sembra aver avuto una scossa dopo l’esonero di Fonseca, ma questo non dovrebbe bastare a battere l’Inter. I nerazzurri hanno perso l’ultimo derby di Milano, ma prima avevano sempre vinto la stracittadina in 6 scontri, e secondo noi in questo momento l’Inter rimane superiore ed Inzaghi non si farà scappare un altro titolo.

Risultato Esatto di Inter-Milan, finale Supercoppa

Per questa finale di Supercoppa abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul risultato finale esatto: 1-0, 1-1, 3-1.

