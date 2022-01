Quote FA Cup inglese, si giocano i 32esimi di finale

FA Cup 32esimi di finale, la Premier League si ferma nel fine settimana per fare spazio al turno della coppa inglese che inizierà con Swindon Town-Manchester City di venerdì. City senza Guardiola in panchina, ma non ci dovrebbero essere problemi. Si chiude lunedì col monday night Manchester United-Aston Villa.

FA Cup 32esimi: si inizia con Swindon Town-Manchester City

Il programma del terzo turno di Fa Cup si apre questa sera con la capolista della Premier League, il Manchester City, impegnata in casa dello Swindon, formazione che milita nella League Two, la quarta serie inglese. Le due formazioni si sono incontrate tante volte in Championship negli anni novanta, ma l’ultimo precedente risale proprio ad un match di FA Cup del 2002: 2-0 in favore dei Citizens in quella occasione. Non ci sarà Pep Guardiola, risultato positivo al Covid nei giorni scorsi.

Tra le squadre di Premier impegnate sabato, occhio al Crystal Palace di Patrick Vieira, che fa visita al Millwall alle 13:45, mentre alle 16:00 attenzione a Leicester-Watford, sfida che mette di fronte Claudio Ranieri contro il suo recente passato. A dire il vero, il tecnico di Testaccio ha già affrontato in questa stagione la squadra con cui ha vinto la Premier League nel 2016: lo scorso 28 novembre in campionato la sfida si è conclusa con il punteggio di 4-2 in favore delle Foxes.

FA Cup 32esimi: le altre big in campo nel weekend

Il Newcastle, che sta lottando per non retrocedere dalla massima serie inglese, ospiterà il Cambridge Utd, formazione di League One, con lo scopo di dare un senso ad una stagione che potrebbe essere molto avara di soddisfazioni.

Alle 18:30, invece, tocca al Chelsea di Thomas Tuchel: i campioni d’Europa affronteranno per la prima volta nella loro storia il Chesterfield, formazione di National League, la quinta divisione inglese. Sarà l’occasione per il tecnico dei Blues per dare minutaggio a chi ha giocato meno fin qui.

In contemporanea, l’Everton di Rafa Benitez, dopo aver perso anche contro il Brighton in campionato, farà visita all’Hull City, formazione di Championship contro cui non gioca dal 2017. Il Southampton, invece, cercherà il pass per i sedicesimi di finale in casa dello Swansea (Serie B inglese).

Le partite di domenica, in campo Liverpool, Tottenham ed Arsenal

Domenica alle 15:00 fari puntati su Anfield, dove il Liverpool di Jurgen Klopp ospita lo Shrewsbury formazione di League One che ha già messo in difficoltà i Reds. Allora, le due formazioni si sono incontrate ai sedicesimi di FA Cup, con un 2-2 in casa dello Shrewsbury all’andata e vittoria di misura per 1-0 al ritorno da parte degli uomini di Klopp.

Il Tottenham di Antonio Conte scenderà in campo per cancellare il ko subito in Coppa di Lega ospitando il Morecambe, squadra di League One mai affrontata prima. Il West Ham di Moyes, invece, se la vedrà con il Leeds di Bielsa, già battuto in campionato a settembre (1-2 in casa degli uomini del “Loco”).

Alle 18:10, invece, l’Arsenal fa visita al Nottingham Forest, nobile decaduta del calcio inglese che i Gunners hanno incrociato anche nel 2019 in EFL Cup: in quell’occasione vittoria facile per i londinesi, che hanno rifilato agli avversari un ampio 5-0.

Monday night con Manchester United-Aston Villa

Chiude il programma il match di lunedì tra il Manchester United di Rangnick e l’Aston Villa di Steven Gerrard. I Red Devils vogliono prendersi una rivincita nei confronti degli avversari che in campionato hanno ottenuto una vittoria importantissima all’Old Trafford per 1-0 lo scorso 25 settembre.

Un altra partita con poche reti non è da escludere nemmeno per questo scontro di coppa. La quota per UNDER 2,5 @2.00 è interessante.

FA Cup 32esimi: tutte le quote 1X2

07-01-2022

Swindon Town – Manchester City 14 7,50 1,14

08-01-2022

Mansfield – Middlesbrough 5,25 3,70 1,60

Bristol City – Fulham 4,75 3,75 1,65

Burnley – Huddersfield 1,70 3,65 4,50

Coventry City – Derby County 1,80 3,50 4,25

Hartlepool – Blackpool 4,50 3,45 1,75

Millwall – Crystal Palace 3,50 3,30 2,05

Barnsley – Barrow 1,50 4,00 6,00

Boreham W. – Wimbledon 3,20 3,35 2,15

Kidderminst – Reading 5,75 3,90 1,55

Leicester – Watford 1,55 4,00 5,50

Newcastle – Cambridge Utd 1,27 5,25 10

Peterbor. – Bristol Rovers 1,40 4,25 7,75

Port Vale – Brentford 8,00 4,50 1,37

Qpr – Rotherham 2,00 3,35 3,55

West Bromwich – Brighton 3,15 3,35 2,15

Wigan – Blackburn 2,80 3,20 2,40

Birmingham – Plymouth 2,00 3,45 3,50

Chelsea – Chesterf. 1,04 11 33

Hull – Everton 3,85 3,50 1,87

Swansea – Southampton 3,45 3,40 2,00

Yeovil Town – Bournemouth 7,75 4,50 1,38

09-01-2022

Luton – Harrogate 1,35 4,50 8,00

Cardiff – Preston 2,30 3,20 3,00

Charlton – Norwich 3,75 3,30 1,97

Liverpool – Shrewsbury 1,24 6,00 9,25

Stoke – Leyton Or. 1,35 4,50 8,25

Tottenham – Morecambe 1,08 9,25 22

West Ham – Leeds 1,75 3,65 4,25

Wolves – Sheffield Utd 1,65 3,70 5,00

Nottingham Forest – Arsenal 5,50 3,85 1,55

10-01-2022

Manchester United – Aston Villa 1,65 3,75 4,75

Manchester City favorita per la vittoria finale del FA Cup

FA Cup 2021/22

Manchester City 4,25

Chelsea 6,75

Liverpool 7,75

Manchester United 8,00

Arsenal Fc 13

Tottenham 13

Leicester 15

West Ham United 20

Everton 22

Aston Villa 33

Wolverhampton 33

Leeds United 35

Newcastle 35

Brighton 35

Southampton 40

Crystal Palace 45

Brentford Fc 55

Burnley 70