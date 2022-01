Scommesse EFL Cup: semifinali di ritorno per la Carabao Cup inglese

Semifinali Ritorno EFL Cup, tra mercoledì e giovedì scopriremo chi saranno le finaliste della coppa di lega inglese, la Carabao Cup, ma prima ci sono le sfide del 12 e 13 gennaio che vedranno impegnati Tottenham-Chelsea e Liverpool-Arsenal.

Semifinali Ritorno EFL Cup: Tottenham-Chelsea

Al New White Hart Lane il Tottenham di Antonio Conte cerca l’impresa contro il Chelsea di Thomas Tuchel. Nel match di andata allo Stamford Bridge, infatti, sono stati i Blues ad imporsi con il più classico dei punteggi (2-0). Quella dell’andata è anche stata la prima sfida tra Conte e Tuchel, con il tecnico tedesco che ha inaugurato la serie subito con una vittoria.

In stagione, le due formazioni londinesi si sono incontrate anche in campionato, alla 5ª giornata, e anche in quel caso ad avere la meglio è stato il Chelsea: 3-0 con le reti di Silva, Kanté e Rudiger, con Nuno Espirito Santo sulla panchina degli Spurs. Il Tottenham, dopo la sconfitta contro i Blues, ha battuto in rimonta il Morecambe in FA Cup (3-1), mentre il Chelsea ha rifilato un 5-1 al Chesterfield.

Ultime dai campi. Diversi i protagonisti attesi che dovranno saltare l’appuntamento: ad oggi, Conte dovrà fare a meno di Son, Romero e probabilmente anche di Bergwijn. Situazione più delicata in casa Chelsea, con Chalobah, James, Mendy, Chilwell, Thiago Silva e Kanté che non dovrebbero farcela.

Semifinali Ritorno EFL Cup: Liverpool-Arsenal

Saltato l’appuntamento dell’Epifania, sarà quello di giovedì il 7° incrocio tra Mikel Arteta e Jurgen Klopp questo Liverpool-Arsenal. Nei sei precedenti, il bilancio è in perfetta parità con 3 vittorie per parte. In questa stagione Liverpool e Arsenal si sono già affrontate una volta, nel mese di novembre, quando il match valido per il girone di andata di Premier League si è concluso ad Anfield con il punteggio di 4-0 in favore dei Reds. C’è anche un precedente recente nella stessa EFL Cup tra Liverpool e Arsenal: nella passata edizione del torneo, i Gunners hanno avuto la meglio agli ottavi di finale, anche se solo dopo i calci di rigore.

Il Liverpool arriva alla sfida dopo aver pareggiato in campionato contro il Chelsea per 2-2 e dopo aver battuto lo Shrewsbury ai 32esimi di FA Cup con il punteggio di 4-1 e facendo ruotare numerosi elementi. Momento più delicato per l’Arsenal, invece, che, dopo aver perso a Capodanno contro il Manchester City in Premier League (1-2 all’Emirates), è stato clamorosamente eliminato dall’FA Cup per mano del Nottingham Forest.

Ultime dai campi. Klopp non potrà contare per questo appuntamento su Elliot, Nathaniel Phillips e Origi, infortunati, e su Keita, Mane e Salah, impegnati in Coppa d’Africa, mentre al momento risulta ancora positivo al Covid Alisson. Arteta, invece, dovrà rinunciare a quattro giocatori impegnati in Coppa d’Africa: Pepe, Elneny, Thomas Partey e Aubameyang, che tra l’altro è risultato positivo al Covid.

Tutte le quote sulla Carabao Cup

12-01-2022

20:45 Tottenham – Chelsea 2,65 3,30 2,55

13-01-2022

20:45 Liverpool – Arsenal 2,00 3,65 3,30

Semifinali Coppa Di Lega 21/22

Pass. Turno Arsenal Fc – Liverpool Fc 2,30 1,55

Pass. Turno Chelsea Fc – Tottenham Hotspur 1,10 6,25

Efl Cup 2021/22

Chelsea 2,00

Liverpool 2,75

Arsenal Fc 4,50

Tottenham 15

