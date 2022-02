Scommesse Calcio inglese: quote e pronostici sui 16esimi di FA Cup

FA Cup Sedicesimi di finale della più antica competizione del calcio con la Premier League inglese ferma per fare spazio ad un turno che ci regala molti spunti per le scommesse e non solo.

FA Cup Sedicesimi: Manchester Utd-Middlesbrough aprono le danze

La prima squadra a scendere in campo sarà il Manchester United, che venerdì sera alle 21:00 sfida il Middlesbrough, formazione in piena lotta playoff in Championship. Sulla carta i Red Devils partono favoriti, ma guai a dare qualcosa per scontato, soprattutto perché questo United, in crescita nelle ultime uscite, è comunque incappato ciclicamente in brutte battute d’arresto.

L’ultimo incrocio tra le due formazioni risale alla Premier League 2016-2017: doppia vittoria per i Red Devils quell’anno, mentre l’ultima sconfitta del club di Manchester risale alla Coppa di Lega 2015-2016 con l’eliminazione ai calci di rigore agli ottavi di finale.

FA Cup Sedicesimi: le prime partite del sabato

Il programma prosegue sabato a partire dalle 13:30. All’ora di pranzo saranno impegnate due londinesi, ovvero Chelsea e West Ham. I Blues di Thomas Tuchel se la vedranno a Stamford Bridge con il Plymouth, formazione di League One, la terza serie inglese, contro cui non hanno mai giocato prima.

Trasferta in casa del Kidderminster (quinta divisione) per gli uomini di David Moyes, che non dovrebbero avere alcun problema a superare il turno anche dando spazio a chi fin qui ha giocato molto meno.

Tra le sfide delle ore 16:00 spicca la gara dell’Etihad Stadium tra il Manchester City, capolista della Premier League, e il Fulham, capolista invece della Championship. Insomma, l’avversaria per gli uomini di Pep Guardiola sarà probante, poiché gli uomini del giovane tecnico portoghese Marco Silva stanno facendo un grande campionato, seppur nella cadetteria.

L’ultimo scontro tra le due formazioni, prima della retrocessione del Fulham, si è giocato a marzo scorso con il 3-0 in trasferta dei Citizens. In quell’occasione si è registrata l’undicesimo successo di fila del City contro il Fulham.

FA Cup Sedicesimi: torna in campo Eriksen. Conte e il Tottenham sfidano il Brighton

In contemporanea, ci sarà grande attenzione al match tra Everton-Brentford, formazioni che stanno attraversando un periodo molto negativo in Premier. Sarà un esame soprattutto per il nuovo tecnico dei Toffees Duncan Ferguson, ma i fari saranno puntati con ogni probabilità su Cristian Eriksen, nuovo acquisto del Brentford e che ritorna alla vita calcistica dopo il malore che lo ha colpito con la maglia della Danimarca durante gli ultimi Europei.

In questi mesi, l’ex Inter si è tenuto in forma allenandosi anche con la seconda squadra dell’Ajax dopo l’ok dei medici alla ripresa agonistica. Il suo rientro in campo non era così scontato e non può che essere una bella storia da raccontare.

Alle 21:00, invece, tocca al Tottenham di Antonio Conte, che in campionato ha diverse partite da recuperare, ma ha comunque visto ridimensionare le proprie ambizioni dopo la sconfitta contro il Chelsea nell’ultimo turno.

Avversario degli Spurs, che potranno schierare i nuovi acquisti Bentancur e Kulusevski, sarà il Brighton, che in Premier sta facendo molto bene e in generale non perde da 7 partite ufficiali, una sola sconfitta negli ultimi 10 incontri. In campionato i due club non si sono ancora incontrati, ragion per cui l’ultimo precedente risale alla passata stagione ed ha visto prevalere il Brighton per 1-0 sul Tottenham allora allenato da José Mourinho.

Le ultime partite di domenica

Domenica all’ora di pranzo tocca al Liverpool di Jurgen Klopp, che ospita ad Anfield il Cardiff, che in Championship non se la sta passando benissimo, trovandosi a ridosso della lotta per non retrocedere. In sei precedenti tra le due formazioni (4 di Premier League e 2 di Coppa di Lega) solo vittorie per i Reds, che non incrociano il Cardiff dalla stagione 2018-2019 (doppia affermazione, 4-1 all’andata in casa e 2-0 in trasferta al ritorno).

Chiudono il programma l’impegno sulla carta semplice del Leicester di Brendan Rodgers in casa del Nottingham e Bournemouth-Boreham Wood.

Tutte le quote sulla FA Cup

Vediamo il programma completo e le quote 1X2 di SNAI per il prossimo turno di FA Cup. Per quanto riguarda le quote antepost anche qui abbiamo un Manchester City pigliatutto, favorito anche per questa vittoria finale.

04-02-2022

Manchester United – Middlesbrough 1,30 4,75 8,75

05-02-2022

Chelsea – Plymouth 1,05 11 25

Kidderminst – West Ham 12 5,50 1,24

Crystal Palace – Hartlepool 1,12 7,25 18

Everton – Brentford 2,05 3,35 3,30

Huddersfield – Barnsley 1,65 3,45 5,00

Manchester City – Fulham 1,13 7,50 14

Peterbor. – Qpr 3,30 3,40 2,05

Southampton – Coventry City 1,45 4,25 6,25

Stoke – Wigan 1,75 3,55 4,25

Wolves – Norwich 1,60 3,70 5,25

Cambridge Utd – Luton 3,45 3,45 1,97

Tottenham – Brighton 1,87 3,40 3,90

06-02-2022

Liverpool – Cardiff 1,13 7,25 16

Nottingham Forest – Leicester 3,40 3,40 2,00

Bournemouth – Boreham W. 1,23 5,25 12

Fa Cup 2021/22

Manchester City 3,80

Chelsea 6,75

Liverpool 7,00

Manchester United 10

Tottenham 12

West Ham United 14

Leicester 15

Everton 22

Wolverhampton 22

Southampton 33

Crystal Palace 33

Brighton 35

Brentford Fc 50

Norwich 90

Nottingham Forest 100

Fulham 100

Bournemouth 125

Stoke City 150

Huddersfield 150

Middlesbrough 150

Queens Park Rangers 150

Cardiff 200

Luton Town 200

Barnsley 200

Coventry City 200

Altro 10

Seguici anche su TELEGRAM al canale gratuito del PROFETA dove ogni giorno trovi le sue selezioni e i raddoppi su tutto il calcio, oltre alle multiple del weekend sulla Serie A.