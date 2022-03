Scommesse Calcio: FA Cup inglese e coppe nazionali in Francia, Spagna e Germania

FA Cup 1-3 Marzo e non solo visto che in questa settimana c’è tanto calcio in Europa. Oltre alla coppa inglese (e ovviamente alle semifinali di Coppa Italia di cui abbiamo parlato in altri articoli), si giocano anche le semifinali di ritorno di Coppa del Re in Spagna, i quarti di finale della Coppa di Germania e anche le semifinali della Coppa di Francia.

FA Cup 1-3 Marzo: le sfide di martedì

FA Cup 1-3 Marzo, il programma degli ottavi di finale della coppa di calcio inglese più antica si apre martedì sera alle 20:15 con la capolista Manchester City impegnata in casa del Peterborough. Gli uomini di Guardiola sono reduci dall’importantissimo successo in casa dell’Everton in campionato. Non ci sono precedenti tra i Citizens e la formazione di casa, che attualmente occupa l’ultimo posto in classifica in Championship (la serie B inglese) e non vince da 6 turni (5 sconfitte e un pareggio).

Alle 20:30 il Crystal Palace di Patrick Vieira se la vedrà con lo Stoke City. I londinesi attualmente occupano posizioni di metà classifica in Premier e negli ultimi 5 incontri hanno perso una sola volta (una vittoria e 3 pareggi). Gli ospiti, invece, si trovano attualmente in quindicesima posizione nella Championship, in cui non vincono da 4 turni (2 pareggi e altrettante sconfitte). Le due formazioni non si affrontano dalla stagione 2017-2018 quando il Crystal Palace si è imposto sia all’andata sia al ritorno con il risultato di 2-1.

Alle 20:55 chiude il programma del martedì il match che vede impegnato il Tottenham in casa del Middlesbrough. Gli Spurs, allenati da Antonio Conte, sono tornati alla vittoria contro il Leeds (4-0) dopo aver perso 4 delle 5 precedenti gare ufficiali. Il Middlesbrough, formazione che attualmente occupa l’ottavo posto in Championship, potrebbe consentire a Kane e soci di ritrovare continuità in chiave campionato, ma il passaggio del turno potrebbe essere un toccasana per provare a dare un senso ad una stagione fin qui avara di soddisfazioni. Gli ultimi precedenti tra le due formazioni risalgono alla stagione 2019-2020, quando il Tottenham ha superato il turno di FA Cup pareggiando in casa del Middlesbrough (1-1) e vincendo poi per 2-1 al ritorno in casa.

FA Cup 1-3 Marzo: le partite di mercoledì

Il programma del mercoledì si apre con il Chelsea di Thomas Tuchel che fa visita al Luton, formazione in piena lotta playoff in Championship e reduce da tre vittorie di fila. I Blues vogliono cancellare la delusione di Coppa di Lega, arrivata al termine di un filotto di 6 vittorie tra campionato, FA Cup e Mondiale per Club. Le due formazioni, curiosamente, si sono affrontate anche nella passata edizione della FA Cup, ai sedicesimi di finale: vittoria per 3-1 dei Blues con tripletta dell’attuale centravanti della Roma Abraham.

Alle 20:30 fari puntati su Southampton-West Ham, due delle formazioni più in forma della Premier League. I padroni di casa non perdono da 6 gare ufficiali (4 vittorie e 2 pareggi) e in campionato occupano la nona posizione con 35 punti, mentre i londinesi sono quinti a +10 e con una striscia positiva di 5 gare. In stagione, le due squadre si sono già affrontate una volta, a novembre scorso: vittoria interna per il West Ham con il punteggio di 3-2.

Alle 21:15 tocca invece al Liverpool di Jurgen Klopp, che sulla carta non dovrebbe avere problemi a superare il Norwich, fanalino di coda della Premier League e reduce da tre sconfitte di fila in campionato. I Reds arrivano all’appuntamento sulle ali dell’entusiasmo per la vittoria della Coppa di Lega, che ha rappresentato il 13° risultato utile consecutivo (11 vittorie e 2 pareggi). Nei due precedenti disputati in stagione, nessuno scampo per il Norwich, battuto in casa all’andata per 3-0 e 3-1 ad Anfield al ritorno.

Giovedì il programma prevede la sfida tra l’Everton di Frank Lampard e il Boreham Wood, vera e propria Cenerentola del torneo, trattandosi di una formazione di National League (quinta serie inglese) che ha avuto il merito di aver eliminato nel turno precedente il ben più quotato Bournemouth. Non ci sono precedenti tra le due formazioni, ma per i Toffees sulla carta non ci dovrebbero essere problemi per il passaggio del turno. In verità per concludere il programma bisognerà aspettare fino al 7 marzo con Nottingham-Huddersfield.

FA Cup 1-3 Marzo: tutte le quote sulla coppa inglese

01-03-2022

20:15 Peterbor. – Manchester City 28 12 1,06

20:30 Crystal Palace – Stoke 1,50 4,00 6,25

20:55 Middlesbrough – Tottenham 5,00 3,80 1,65

02-03-2022

20:15 Luton – Chelsea 7,75 4,75 1,35

20:30 Southampton – West Ham 2,25 3,35 2,95

21:15 Liverpool – Norwich 1,18 6,50 12

03-03-2022

21:15 Everton – Boreham W. 1,10 7,50 16

07-03-2022

20:30 Nottingham Forest – Huddersfield 2,05 3,35 3,40

FA Cup 2021/22

Manchester City 2,75

Liverpool 4,50

Chelsea 6,00

Tottenham 8,00

Everton 12

West Ham United 15

Southampton 20

Crystal Palace 20

Nottingham Forest 50

Huddersfield 100

Norwich 100

Stoke City 100

Middlesbrough 100

Luton Town 250

Altro 100

Coppa del Re, le semifinali di ritorno della coppa spagnola

Mercoledì 2 marzo alle 21:30 semifinale di ritorno di Copa del Rey al Mestalla tra Valencia-Athletic Bilbao. Nel match di andata, a campi invertiti, la contesa si è conclusa con il punteggio di 1-1: al vantaggio dell’Athletic firmato da Raul Garcia, ha replicato Hugo Duro per i Pipistrelli. In campionato, il Valencia e i baschi si trovano rispettivamente al 9° e all’8° posto con 33 e 37 punti. Curiosamente, quello dell’andata è stato il terzo 1-1 di fila tra le due formazioni, se si contano anche il match di andata di questa Liga e quello del girone di ritorno della stagione 2020-2021, arrivato dopo il 2-2 dell’andata.

Il Betis Siviglia partirà giovedì sera dal vantaggio maturato al termine della gara di andata: 2-1 in casa del Rayo Vallecano, che si era portato in vantaggio grazie alla rete di Alvaro Garcia, prima delle due reti firmate Iglesias e William Carvalho. La bilancia pende insomma dalla parte degli uomini di Manuel Pellegrini, che affronteranno per la quarta volta in stagione il club della capitale. Nei tre precedenti, nessuna vittoria del Rayo, che oltre alla sfida di andata di Copa del Rey ha perso anche il match di andata in Liga (3-2), mentre al ritorno nel mese di gennaio ha fermato il Betis sul punteggio di 1-1.

02-03-2022

21:30 Valencia – Athletic Bilbao 2,70 2,95 2,60

03-03-2022

21:00 Betis – Vallecano 1,70 3,70 4,25

Coppa Del Rey

Betis 2,00

Athletic Bilbao 3,50

Valencia 4,00

Rayo Vallecano 12

Coppa di Germania, le sfide dei quarti di finale

Si giocano anche i quarti di finale della DFB Pokal tedesca. Alle 20:45 l’Union Berlino, settima forza della Bundesliga, tornato alla vittoria nel weekend contro il Mainz dopo 3 sconfitte consecutive, ospita il St. Pauli, che attualmente occupa la terza posizione, a un solo punto dalla vetta nella Serie B tedesca.

Mercoledì si prosegue con Amburgo-Karlsruher, sfida che vede di fronte due compagini della serie B tedesca e che si sono affrontate già una volta in stagione, lo scorso 6 novembre, partita che è terminata 1-1, esattamente come l’ultima sfida della passata stagione, disputata nel mese di aprile.

In contemporanea, il Lipsia fa visita all’Hannover, anche questa formazione della seconda serie tedesca che occupa il 12° posto in classifica ed è reduce da 3 risultati utili consecutivi (2 vittorie ed un pari). La formazione allenata da Tedesco, invece, ha perso una sola volta nelle ultime 10 gare ufficiali, vincendone 8 e pareggiandone solo una. Sono solo 4 i precedenti tra le due formazioni: in tutti e quattro i casi ad uscire vincitore del campo è stato il Lipsia con le sfide che si sono concluse sempre con almeno 3 gol totali.

Chiude il programma alle 20:45 il match tra Bochum-Friburgo. La quinta forza della Bundesliga (40 punti al pari con il Lipsia), fa visita invece all’undicesima in graduatoria, che ha già dato un dispiacere in campionato alla formazione allenata da Keitel. Nella gara di andata di Bundesliga, vittoria per 2-1 del Bochum, al terzo successo di fila contro il Friburgo, che proverà dunque ad invertire la serie negativa.

01-03-2022

20:45 Union Berlino – St. Pauli 1,70 3,70 4,50

02-03-2022

18:30 Amburgo – Karlsruher 1,65 4,00 4,50

18:30 Hannover – Leipzig 7,00 5,00 1,37

20:45 Bochum – Friburgo 3,15 3,30 2,20

Dfb Pokal 2021/22

Lipsia 2,00

Union Berlino 4,50

Friburgo 6,50

Bochum 10

Hamburger 10

St. Pauli 15

Karlsruhe 33

Hannover 33

Coppa di Francia, si giocano le semifinali

Per la Coppa di Francia, invece, questa sera si gioca una semifinale inedita tra il Nizza di Galtier e il Versailles. La formazione che milita nel campionato National 2, la quarta serie del calcio francese, è ovviamente la sorpresa del torneo, perché prima di eliminare ai quarti il Bergerac, si era sbarazzata agli ottavi del ben più quotato Tolosa. Non ci sono precedenti tra le due compagini.

Dall’altra parte si affronteranno domani sera Nantes-Monaco, rispettivamente settima e nona in classifica nel massimo campionato di calcio transalpino. I padroni di casa sono reduci dal pari contro il Metz, arrivato dopo tre vittorie di fila, mentre i monegaschi sono caduti in casa contro il Reims. In stagione si tratta del 3° confronto tra le due squadre: nel match di andata di Ligue 1, pareggio per 1-1 in casa del Monaco, mentre al ritorno la contesa si è conclusa a reti inviolate.

01-03-2022

21:00 Nizza – Fc Versailles 78 1,27 5,25 10

02-03-2022

21:15 Nantes – Monaco 3,65 3,10 2,05

Coupe De France 2021/22

Ogc Nice 2,00

As Monaco 2,75

Fc Nantes 5,50

Altro 15

