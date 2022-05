Pronostici Finale FA Cup 2022, sabato 14 maggio alle ore 17:45 dal mitico Wembley Stadium di Londra si sfidano due big del calcio inglese: Chelsea-Liverpool che proveranno a portare a casa il torneo più antico del calcio europeo.

Pronostici Finale FA Cup 2022: Chelsea-Liverpool in campo sabato

Sabato 14 maggio alle 17:45 arriva a conclusione anche l’FA Cup 2021-2022. Ad affrontarsi per alzare al cielo il trofeo nel tempio di Wembley saranno Chelsea-Liverpool, curiosamente le stesse due formazioni che a febbraio scorso si sono contese anche la Carabao Cup. A vincere la Coppa di Lega è stata in quell’occasione il Liverpool, dopo una lunghissima serie di calci di rigore.

Blues e Reds si sfidano per la quarta volta in stagione: nei 90 minuti, le due squadre si sono sempre equivalse, poiché oltre allo 0-0 della Carabao Cup, nelle due gare di campionato nessuna delle due è riuscita a prevalere sull’altra. All’andata in Premier League 2-2 ad Anfield tra le due squadre, che hanno pareggiato anche al ritorno a Stamford Bridge con lo stesso punteggio.

Pronostici Finale FA Cup 2022: statistiche e betting trends

Il rapporto con la FA Cup per i Blues nella storia recente narra di un trionfo nel 2018 (l’ottavo nella storia del club) e due finali consecutive perse, mentre il Liverpool ha vinto la coppa per l’ultima volta nel 2006 (7° sigillo).

Quella di sabato sarà il remake della finale del 2012, quando il Chelsea si impose per 2-1 grazie alle reti di Ramires e Drogba (Carroll per il Liverpool). In totale, le due squadre si sono affrontate tra tutte le competizioni 139 volte e il bilancio è favorevole alla formazione di Liverpool, che si è imposta 63 volte, cedendo invece il passo al Chelsea in 43 occasioni. Completano il bilancio 33 pareggi.

Ad oggi sono in tutto 18 i precedenti tra i due allenatori: il bilancio pende nettamente dalla parte di Jurgen Klopp, che ha battuto Thomas Tuchel ben 10 volte, mentre è uscito dal campo sconfitto in sole 3 occasioni.

Probabili Formazioni Chelsea-Livepool

I due allenatori cercheranno di mandare in campo i migliori trattandosi di una finale secca che non ammette repliche. Partiamo da Thomas Tuchel, che deve scegliere davanti tra Werner e Lukaku per affiancare Havertz. Il modulo dei londinesi sarà un 3-4-2-1 con l’ultima finale in maglia Blues per Rudiger, già promessosi al Real Madrid. In mediana, dubbio tra Kovacic e Jorginho per affiancare Loftus-Cheek.

Jurgen Klopp schiererà il Liverpool con il collaudato 4-3-3 e davanti Luis Diaz sembra in vantaggio su Djogo Jota. Per il resto, a centrocampo dovrebbe toccare al trio composto da Fabinho (che non è propriamente al meglio), Keita e Thiago Alcantara, mentre Konaté dovrebbe affiancare l’olandese Van Dijk al centro della difesa.

Chelsea (3-4-2-1): Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Rudiger; James, Loftus-Cheek, Kovacic, Alonso; Mount, Havertz; Werner. All. Tuchel

Liverpool (4-3-3): Alisson; alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Keita, Fabinho, Thiago; Salah, Mané, Luis Diaz. All. Klopp

