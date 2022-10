Mondiali Calcio Qatar 2022: le quote incoronano il Brasile

Dal 21 novembre al 18 dicembre 2022, in Qatar, sono in programma i mondiali di calcio 2022. Purtroppo la nazionale azzurra sarà assente, perchè per la seconda volta consecutiva ha mancato la qualificazione a questo prestigioso appuntamento.

Le favorite dai bookmakers

Andando ad analizzare le quote offerte dai bookmakers per la vincente dei mondiali 2022, la squadra favorita dalle quote è il Brasile, che non vince la competizione dal 2022, giocato vincente a 5.

Segue la Francia, campione in carica, il bis dei transalpini è bancato a quota 7 e precede di un soffio la quota offerta per il trionfo dell’Argentina, giocata a 7.50. L’ultimo successo dei sudamericani risale al 1986.

Gli Inglesi, che sono a secco addirittura dal 1966, vengono offerti vincenti a quota 9, la Spagna, offerta a 9 e la Germania, pagata vincente 11 volte la posta gioca.

Le squadre outsider

A guidare le squadre outsider di questo Mondiali di calcio Qatar 2022 secondo le quote, troviamo l’Olanda, offerta a 13, il Portogallo di Cristiano Ronaldo a 15, stessa quota offerta per il successo del Belgio.

Le altre quote importanti

Il Senegal è la prima squadra africana inserita nel tabellone quota a 81, gli Stati Uniti, offerta a 101, l’Australia a quota 251, Giappone e Corea del Sud a 251, stessa quota offerta per i padroni di casa del Qatar. Chiudono il tabellone quote, Arabia Saudita e Costa Rica bancati a 751.

