ELF Cup Manchester City-Liverpool. Torna il calcio europeo dopo i fasti dei mondiali di calcio in Qatar, e non poteva che tornare dall’Inghilterra dove nel periodo natalizio da tradizione si gioca tantissimo. Si torna col botto visto che giovedì si gioca Manchester City-Liverpool.

ELF Cup Manchester City-Liverpool: torna il calcio inglese

Quella che chiuderà il programma dell’EFL Cup, la Coppa di Lega inglese, sarà già la terza sfida stagionale tra Manchester City e Liverpool. Nonostante la stagione al di sotto delle aspettative i Reds hanno vinto entrambe le sfide, ma per gli esperti di 888sport.it, nel match di giovedì sera all’Etihad è avanti la formazione di Guardiola, proposta @1,88 contro il @3,60 del tris degli uomini di Klopp. Fissato invece @3,50 il segno «X».

Quando gioca il City in casa lo spettacolo è d’obbligo come testimoniano i 30 gol messi a segno nelle otto partite interne di Premier: per questo motivo in quota l’Over 2.5, @1,57, prevale nettamente sull’Under 2.5 proposto @2,40. Per quanto riguarda invece il risultato esatto in pole c’è l’1-1 @7, seguito dal 2-1 visto @8, mentre una vittoria per 3-1 a favore di Salah e compagni, come nella Community Shield di fine luglio, si gioca @23 volte la posta.

Tutte le quote sulla coppa di lega inglese

Il programma di questa due giorni di calcio con la coppa di lega inglese e le quote antepost per la vittoria finale.

