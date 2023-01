Pronostici FA Cup. In Inghilterra si torna in campo nel fine settimana per il terzo turno di coppa. Pausa quindi con la Premier League ma non mancano sfide interessanti anche per le scommesse sul calcio, su tutte City-Chelsea ma la nostra FREE PICK va su Brentford-West Ham.

Pronostici FA Cup: le partite da non perdere

Venerdì 6 gennaio sarà Mancheter United-Everton ad aprire il 3° turno di FA Cup. Le due formazioni si sono già affrontate in campionato ad ottobre, a campi invertiti, con vittoria dei Red Devils per 2-1.

Sabato il programma prosegue con un’altra sfida tra formazioni di Premier League, ovvero Crystal Palace-Southampton, già avversarie in campionato a ottobre, con successo dei londinesi per 1-0.

Impegno sulla carta agevole per il Leicester, che fa visita al Gillingham FC, formazione che milita nella League Two. Il Tottenham di Antonio Conte, invece, ospita il Portsmouth, che milita in League One, ma che nell’ultimo precedente del 2010 ha battuto gli Spurs proprio in FA Cup.

Non dovrebbe avere problemi il Newcastle, terzo in classifica in Premier, a superare lo Sheffield Wednesday, formazione di due categorie inferiori, mentre promette gol e spettacolo il match tra il Liverpool di Klopp e il Wolverhampton di Lopetegui (Reds sempre vincenti nei 7 precedenti più recenti).

L’Aston Villa di Emery scenderà in campo domenica in casa contro lo Stevenage, mentre il clou è rappresentato da Manchester City-Chelsea, le due big che si sono già affrontate in Carabao Cup quest’anno con successo degli uomini di Guardiola per 2-0. Questa sarà la seconda sfida nel giro di pochi giorni tra queste due formazioni in campo anche nel posticipo del giovedì del turno infrasettimanale (mentre scriviamo non hanno ancora giocato).

Lunedì l’Arsenal, capolista in campionato, non dovrebbe avere alcun problema in casa dell’Oxford United, squadra che milita nella terza serie del calcio inglese.

Free Pick: Brentford-West Ham

Sfida importante tra Brentford-West Ham, con i padroni di casa che se la passano sicuramente meglio, mentre gli uomini di Moyes devono tirarsi fuori dalle sabbie mobili della zona salvezza e potrebbero concentrarsi sul campionato lasciando un pò in disparte la coppa. Come FREE PICK consigliamo BRENTFORD +0 ASIAN HANDICAP @1.83 (ovvero rimborso in caso di pareggio).

Quote Antepost FA Cup 2022-23

