Pronostici Coppa di Francia 20-23 gennaio. Andiamo a vedere le sfide più interessanti del weekend per quanto riguarda i sedicesimi di finale della coppa nazionale transalpina.

Pronostici Coppa di Francia 20-23 gennaio: le sfide da non perdere

Venerdì sera prendono il via i sedicesimi di Coppa di Francia, che partono subito con un big match tra squadre di prima fascia in Ligue 1: il Marsiglia di Igor Tudor ospita il Rennes in una sfida che mette di fronte terza e quinta forza del campionato francese. In stagione le due formazioni si sono già affrontate a settembre, pareggiando per 1-1 al Velodrome.

Sabato non dovrebbe avere problemi il Lione, che affronta in trasferta lo Chambery, mentre il Lorient è chiamato ad uno scontro un po’ più impegnativo in casa del Bastia.

Tolosa-AC Ajaccio si ritrovano di fronte dopo il match vinto dai padroni di casa per 2-0 il primo gennaio scorso, mentre il Lille sarà impegnato domenica in casa contro il Pau FC, formazione di Ligue 2 che non dovrebbe creare grossi problemi ai ragazzi di Paulo Fonseca.

Impegno sulla carta in discesa anche per il Nantes, in casa del Thaon, mentre il Lens dovrà vedersela con il Brest in trasferta, dopo aver battuto questo avversario in campionato tra le mura amiche per 3-2. Lunedì il posticipo in cui il Paris Saint-Germain capolista di Ligue 1 farà visita al Pays de Cassel, formazione che milita nella sesta serie francese, dopo aver perso 2 degli ultimi 3 match di campionato, consentendo al Lens di portarsi a soli tre punti.

