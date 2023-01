Pronostici EFL Cup 24-25 gennaio 2023. Torna la coppa di lega inglese, conosciuta anche come Carabao Cup, in campo con le semifinali d’andata. Martedì sono in campo Southampton-Newcastle mentre mercoledì toccherà a Manchester United-Nottingham.

Pronostici EFL Cup 24-25 gennaio 2023: Southampton-Newcastle

Ci si gioca la finale di Wembley Stadium tra due formazioni per culla EFL Cup sarebbe un grande traguardo. Il Southampton ha sorpreso tutti eliminando il City lo scorso turno mentre il Newcastle ha superato il Leicester. Il Newcastle sta però facendo molto bene anche in Premier League dove attualmente occupa il 3° posto, dietro solo ad Arsenal e City.

Al contrario il Southampton deve guadagnarsi la salvezza e in campionato al momento conta solo 4 vittorie. Il problema dei Saints è l’attacco che sta segnando pochissimo, una pessima notizia quando sfidi la difesa d’élite del Newcastle che in stagione ha concesso solo 11 reti in Premier. Prendiamo la vittoria NEWCASTLE @1.75 con quota in calo.

Pronostici EFL Cup 24-25 gennaio 2023: Manchester United-Nottingham

Nottingham Forest e Manchester United una contro l’altra per la 79a volta. Una rivalità lunga oltre 60 anni e che ha portato a match epici in quasi tutti i tornei d’Oltremanica: First Division, Premier, FA Cup e EFL Cup. Proprio la semifinale di andata di Coppa di Lega è lo scenario della sfida di domani sera al City Ground: gli esperti Sisal vedono i Red Devils favoriti @1,65 contro il @5,25 dei Tricky Trees mentre si scende fino @3,75 per il pareggio.

In tempi recenti sette successi dello United e anche tutti e tre gli scontri in EFL Cup, il più recente nel novembre 1998, sono stati appannaggio della formazione oggi allenata da ten Hag. Nonostante sia solo la gara di andata, difficilmente Forest e United si chiuderanno in difesa: di conseguenza la Combo Goal + Over 2,5, offerta @2,15, è un’opzione concreta. Un eventuale Ribaltone invece si gioca @7,25.

Marcus Rashford sta disputando, probabilmente, la miglior stagione della sua carriera. Il figlio di Manchester ha trovato in ten Hag l’allenatore ideale in grado di esaltarne le straordinarie qualità tecniche come dimostrano i 17 gol e 6 assist, fino a questo momento, per il numero 10 dello United. Al primo incrocio contro il Nottingham Forest, lo scorso 27 dicembre in Premier, Rashford ha illuminato l’Old Trafford con una rete e un passaggio vincente per Martial: ripetere l’impresa, domani sera al City Groud, è in quota @11,50 secondo gli esperti Sisal. De Gea e compagni, invece, dovranno prestare particolare attenzione al gallese Brennan Johnson, seconda punta in grado di far male a ogni difesa. La settima perla della stagione, la terza in Coppa di Lega, pagherebbe @5 volte la posta.

