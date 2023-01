Pronostici FA Cup 27-30 gennaio 2023. Nel fine settimana e fino a lunedì si gioca il 4° turno della FA Cup inglese. Il match di cartello è certamente Manchester City-Arsenal.

Pronostici FA Cup 27-30 gennaio 2023: big match Manchester City-Arsenal

Il match clou di FA Cup è rappresentato da Manchester City-Arsenal, che va in scena venerdì sera alle 21:00. Si affrontano le due squadre più forti della Premier League, con i Gunners che guardano dall’alto i Citizens con 5 punti di vantaggio. La sfida nella sfida è rappresentata dal match tra Pep Guardiola e Mikel Arteta, che ha iniziato la sua carriera di allenatore proprio come collaboratore dell’ex Barcellona. Si tratta del 3° match stagionale tra le due formazioni, che si sono già incrociate 2 volte in Premier: in entrambi i casi ha vinto il City, ovvero per 5-0 in casa e 1-2 in trasferta. L’Arsenal non ha mai vinto negli ultimi 5 precedenti contro i Citizens.

Gli esperti Sisal vedono favoriti i Citizens @1,70 contro il 4,10 dei Gunners con il pareggio offerto alla stessa quota (quote abbastanza simili su Snai con City @1.75, parteggio @4 mentre la vittoria ospite si gioca @4.25). I due migliori attacchi d’Oltremanica promettono una sfida ricca di gol ed emozioni come dimostra la Combo Goal + Over 3,5, che si gioca @2,55. Un Ribaltone, come nel 2017, pagherebbe @7 volte la posta mentre un calcio di rigore è offerto @2,75.

Erling Haaland è pronto a fare il suo esordio in FA Cup e sogna l’ennesima marcatura multipla dell’anno per abbattere i Gunners. Il gigante norvegese ha già messo a segno, con la maglia del City, quattro doppiette e quattro triplette fino a questo momento per un totale di 24 gol sui 31 complessivi stagionali. La quinta doppietta dell’annata per Haaland è offerta @5,25. Sul versante opposto, ancora assente il grande ex Gabriel Jesus, l’Arsenal si affida al suo capitano, Martin Odegaard. Il numero 8 dei Gunners, 8 reti e 6 assist fino ad ora, che si prende la scena con una rete o un passaggio vincente si gioca @3,50.

Pronostici FA Cup 27-30 gennaio 2023: le altre sfide da non perdere

Il programma prosegue sabato con diverse formazioni di Premier impegnate in trasferta contro club di categorie inferiori. Leicester e Leeds non dovrebbero fare fatica a sbarazzarsi rispettivamente di Walsall e Accrington. Impegno sulla carta più probante per il Fulham, che ospita il Sunderland, mentre il Southampton scenderà in campo tra le mura amiche contro il Blackpool.

Trasferta per il Tottenham di Antonio Conte, che fa visita al Preston, mentre il Manchester United torna ad affrontare il Reading in FA Cup dopo 4 anni. Molto interessante la gara tra Brighton-Liverpool: di recente, gli uomini di De Zerbi hanno battuto in campionato quelli di Klopp con un netto 3-0.

Quote e programma FA Cup

