Pronostici Calcio 28 Febbraio-2 Marzo 2023. Questa settimana tanto calcio con le coppe nazionali in Inghilterra (FA Cup), in Spagna (Coppa del Re) e in Francia (Coppa di Francia).

Pronostici Calcio 28 Febbraio-2 Marzo 2023: FA CUP, ottavi di finale

Iniziamo dalla competizione più blasonata, la FA Cup che è arrivata agli ottavi di finale. In campo anche il Brighton di De Zerbi, attualmente 8° in Premier League, che farà visita allo Stoke City, formazione di Championship.

Impegno casalingo per il Leicester, che parte favorito contro il Blackburn, ma deve cancellare le due sconfitte consecutive in campionato. Più equilibrato si presenta il match tra Fulham-Leeds, mentre il Manchester City farà visita al Bristol City una delle squadre più in forma nella serie B inglese.

Tra le gare del mercoledì, occhio a Manchester Utd-West Ham, con i Red Devils freschi vincitori della Carabao Cup, mentre il Tottenham di Conte non dovrebbe avere grossi problemi contro lo Sheffield United, seppur in trasferta.

FA Cup: ottavi di finale

Stoke-Brighton (28.02. 20:15)

Leicester-Blackburn (28.02. 20:30)

Fulham-Leeds (28.02. 20:45)

Bristol City-Manchester City (28.02. 21:00)

Southampton-Grimsby (01.03. 20:15)

Burnley-Fleetwood (01.03. 20:30)

Manchester Utd-West Ham (01.03. 20:45)

Sheffield Utd-Tottenham (01.03. 20:55)

Pronostici Calcio 28 Febbraio-2 Marzo 2023: Coppa del Re, semifinali d’andata

Mercoledì prendono il via anche le semifinali di andata di Coppa del Re, il cui ritorno è previsto tra il 4 e il 5 aprile. L’Osasuna ospita l’Athletic Bilbao, mentre giovedì andrà in scena il Clasico tra Real Madrid-Barcellona. Sarà il terzo scontro stagionale tra le big spagnole, con i Blancos che si sono imposti per 3-1 nel match di andata in campionato, mentre i blaugrana si sono vendicati battendo con lo stesso punteggio i madridisti nella finale di Supercoppa.

Coppa di Francia, le sfide dei quarti di finale

Oltralpe, invece, prendono il via martedì i quarti di finale della Coppa di Francia. Si parte con il Lione che riceve il Grenoble, formazione di seconda serie, mentre mercoledì il programma prosegue con Nantes–Lens, entrambe formazioni di Ligue 1.

Il Tolosa, che viene da due ko di fila in campionato, dovrebbe avere vita facile contro il Rodez (Ligue 2), mentre a chiudere il programma sarà il Marsiglia di Tudor, a questo punto vera favorita del torneo, che ospita l’Annecy, con l’obiettivo di dimenticare in fretta la pesante sconfitta subita in Ligue 1 contro i rivali del PSG.

Coppa di Francia: quarti di finale

Lione-Grenoble (28.02. 21:10)

Nantes-Lens (01.03. 18:15)

Tolosa-Rodez (01.03. 18:45)

Marsiglia-Annecy (01.03. 21:00)

