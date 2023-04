Pronostici Coppa del Re 4-5 aprile 2023. In Spagna in settimana si giocano i ritorni delle semifinali di Copa del Re. Si inizia martedì con Athletic Bilbao-Osasuna, anche se l’attesa è tutta per il Clasico del mercoledì, Barcellona-Real Madrid.

Pronostici Coppa del Re 4-5 aprile 2023: Athletic Bilbao-Osasuna

Si inizia col match di Bilbao tra Athletic-Osasuna, vittorioso all’andata per 1-0 grazie a una rete di Ezzalzouli. Oltre a quello dell’andata c’è anche un altro precedente stagionale: la gara di andata in campionato terminata 0-0. In Liga le due squadre sono distanziate di soli due punti: l’Athletic occupa la 7° posizione a quota 37 punti, mentre l’Osasuna ne ha 35. Curiosamente le due formazioni vengono da due pari a reti bianche in campionato.

Le quote sono tutte per i baschi favoriti @1.50 per la vittoria mentre il successo in esterna dell’Osasuna si gioca addirittura @7.00 (Pareggio intorno @4 volte la posta). Per il passaggio del turno l’Athletic sale @1.77 di quota. Prevale l’opzione Under 2,5 @1.70 come all’andata, ma occhio al GOL SI, un tentativo @2.30 di quota io lo farei.

Pronostici Coppa del Re 4-5 aprile 2023: Barcellona-Real Madrid

Il match più atteso è inevitabilmente il Clasico che si disputa mercoledì alle 21 al Camp Nou. Si riparte dall’1-0 in favore dei blaugrana, maturato al Bernabeu e propiziato dalla sfortunata autorete di Militao. Il secondo atto di Coppa tra blaugrana e Blancos è anche il quinto incrocio stagionale tra le due grandi rivali di Spagna.

Oltre alla gara d’andata, infatti, Barcellona e Real Madrid si sono già sfidate per due volte in Liga con la squadra di Ancelotti capace di imporsi 3-1 al Bernabeu lo scorso 16 ottobre, mentre il match di ritorno del 19 marzo ha sorriso ai catalani, vittoriosi per 2-1 con guizzo a tempo scaduto di Kessié, e anche in finale di Supercoppa di Spagna il 15 gennaio scorso con il successo per 3-1 del Barcellona grazie alle reti di Gavi, Lewandowski e Pedri. Nella Liga domina il Barcellona, che ha ben 12 punti di vantaggio sui rivali.

Comparatore quote Barcellona-Real Madrid

Le migliori quote 1X2 sul Clasico di mercoledì col comparatore su alcuni dei più importanti operatori in Italia, con regolare licenza AAMS.

