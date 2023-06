Pronostico Manchester City-Manchester United FA Cup 2023. La 142° edizione della FA Cup inglese sarà il derby di Manchester in cui il City (che attende anche la finale di Champions con l’Inter e ha già vinto la Premier) è favorito sui cugini dello United. Vediamo ultime notizie, probabili formazioni, quote e consigli per le scommesse.

Pronostico Manchester City-Manchester United FA Cup 2023: derby in finale

Dopo aver vinto la Premier League, il City punta al bis mettendo nel mirino il secondo trofeo della sua stagione, prima di focalizzarsi sulla attesa finale del 10 giugno a Istanbul contro l’Inter. In FA Cup il City ha battuto Chelsea e Arsenal, senza nemmeno un gol concesso (rispettivamente 4-0 e 1-0). Agli ottavi di finale la squadra di Guardiola ha poi piegato 3-0 il Bristol, ai quarti ha rifilato un tennistico 6-0 al Burnley, e infine in semifinale ha superato 3-0 lo Sheffield United. Quindi cinque vittorie, 17 goal fatti e zero subiti, un rendimento che parla chiaro.

In FA Cup i Red Devils sono abbonati al 3-1, visto che con questo risultato la squadra di ten Hag ha eliminato Everton, Reading, West Ham e Fulham. In semifinale, invece, è arrivata la vittoria ai calci di rigore contro il sorprendente Brighton di De Zerbi. Lo United ha la possibilità di portare a casa le due coppe nazionali come ha fatto il Liverpool lo scorso anno: lo scorso febbraio, infatti, i Red Devils hanno battuto 2-0 il Newcastle a Wembley, nella finale di Coppa di Lega.

Sarà il 190° derby di Manchester, con il bilancio che sorride ai Diavoli Rossi con 78 vittorie, a fronte di 58 successi dei Citizens, 53 i pareggi. A livello di FA Cup è la prima finale fra le due formazioni e complessivamente nella competizione sono 6 i derby disputati: una sola vittoria del City e ben cinque trionfi del club di Old Trafford. L’unico squillo del City nella semifinale del 2011: 1-0 il risultato finale.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €550

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €1250 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €50 per 5 settimane sulle scommesse perdenti. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €250

Bullibet ti dà il benvenuto con un bonus sulla prima scommessa del 50% fino ad un massimo di 250 euro. 4.8 Visita il sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione

Pronostico Manchester City-Manchester United FA Cup 2023: Probabili Formazioni e quote

Guardiola ha tutti a disposizione, con l’unico dubbio che concerne le condizioni di De Bruyne. Il belga però dovrebbe stringere i denti ed esserci dal primo minuto. 4-1-4-1 per i Citizens, con Rodri play davanti alla difesa e il solito Haaland come terminale offensivo, supportato da Silva, Gundogan, De Bruyne e Grealish.

Ten Hag è alle prese invece con diverse assenze. Mancheranno Martinez, Martial, Sabitzer, Van De Beek e Jones. Nel 4-2-3-1, Casemiro e Fred agiranno davanti alla difesa, con Antony, Bruno Fernandes e Sancho alle spalle di Rashford.

Manchester City (4-1-4-1): Ederson; Walker, Laporte, Stones, Ake; Rodri; Silva, Gundogan, De Bruyne, Grealish; Haaland. All. Guardiola.

Manchester United (4-2-3-1):De Gea; Dalot, Maguire, Lindelof, Shaw; Casemiro, Fred; Antony, Bruno Fernandes, Sancho; Rashford. All. Ten Hag.

Le quote favoriscono il City @1.53 per la vittoria nei 90 minuti a Wembley contro uno United quotato @5.50 (Pareggio @4.75). I bookmakers credono in una partita da Over, opzione favorita @1.60 rispetto a Under che si gioca fino @2.30. Entrambe a segno, quindi primo gol concesso dal City in questa competizione, si gioca @1.75 mentre Gol NO lo troviamo anche @2.10 sul mercato italiano.

Le nostre scommesse su City-United

Del resto negli ultimi 3 precedenti le squadre di Manchester hanno sempre offerto gol e spettacolo. Nei due confronti in stagione il City ha vinto 6-3 in casa, lo United si è riscattato col 2-1 nel girone di ritorno (nel ritorno dello scorso anno è finita 4-1 per il City).

Prima però avevamo visto ben 6 derby di Manchester consecutivi senza entrambe le squadre a segno e visto anche il rendimento difensivo del City, oltre alla quota di valore, prendiamo GOL NO @2.10, un azzardo che però è ripagato con una quota oltre la pari.

Seguici anche su TELEGRAM ed INSTAGRAM e nel nuovo sito BETTING MANIAC

I nostri trend statistici sono presi dal nuovo sito di BETTING MANIAC dove trovi modelli statistici applicati alle scommesse, i migliori pronostici e tanti contenuti didattici per migliorare le tue conoscenze nel mondo delle scommesse.

Segui anche il canale BETTING MANIAC su Telegram. Accedi da QUI al canale gratuito e se ti piace il nostro lavoro, e vuoi ricevere tutti i contenuti quotidiani di 7 tipster su tutti gli sport, entra nel VIP con le nostre promozioni speciali. Entri gratis, o con meno di un caffè al giorno! Inizia a vincere con noi ed approcciati alle scommesse in modo più professionale. Siamo anche su INSTAGRAM.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.