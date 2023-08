Pronostico Arsenal-Manchester City Community Shield 2023. Anche in Inghilterra si comincia a fare sul serio e domenica 6 agosto si assegna ufficialmente il primo trofeo della stagione calcistica, non solo inglese ma europea, con questo big match che si giocherà nella mitica cornice di Wembley.

Pronostico Arsenal-Manchester City Community Shield 2023: lo stato di forma delle squadre

La Community Shield, ovvero la Supercoppa Inglese che vede di fronte storicamente la vincente della Premier League e quella della FA CUP, assegna il primo trofeo del calcio europeo che conta, già questa prima domenica di agosto, Di fronte ci saranno Manchester City-Arsenal, ovvero prima e seconda dell’ultimo campionato, visto che la squadra allenata da Pep Guardiola si è aggiudicata entrambi i trofei nella stagione 2022-2023, col City in grado di rimontare tanti punti ai Gunners nel finale di stagione, mettendo in bacheca il 3° titolo di fila, il 5° negli ultimi 6 anni. È stata una stagione incredibile per Haaland e soci, che oltre al campionato hanno portato a casa, appunto, anche la FA Cup e la Champions League, realizzando uno storico “triplete”.

Dall’altra parte della barricata, invece, ci sarà un Arsenal desideroso di prendersi una rivincita, anche grazie ad un mercato di primissimo livello, con gli acquisti di Rice (116 milioni di euro) e Havertz (73 milioni).

Pronostico Arsenal-Manchester City Community Shield 2023: Statistiche e probabili formazioni

Nelle ultime amichevoli dei giorni scorsi i due allenatori hanno fatto le prove per la prima gara ufficiale della stagione. Arteta si schiererà con un 4-3-3 nel cui tridente agiranno Gabriel Jesus come terminale centrale, Saka e Havertz ai lati. A Centrocampo, Rice sarà in cabina di regia, mentre Odegaard e Smith Rowe saranno gli interni.

Il Manchester City risponderà invece con una difesa a tre composta con ogni probabilità da Walker, Dias e Laporte. Rodri e Stones avranno le chiavi del centrocampo, mentre alle spalle di Haaland ci sarà un quartetto composto probabilmente da De Bruyne, Silva, Kovacic e Grealish.

ARSENAL (4-3-3): Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Timber; Odegaard, Rice, Smith Rowe; Saka, Gabriel Jesus, Havertz. All.: Mikel Arteta.

MANCHESTER CITY (3-2-4-1): Ederson; Walker, Dias, Laporte; Stones, Rodri; De Bruyne, Silva, Kovacic, Grealish; Haaland. All.: Pep Guardiola.

Nel palmares della Community Shield attualmente domina il Manchester United con 21 successi (su 30 finali giocate), segue poi l’Arsenal con 16 (7 finali perse) e il Liverpool ex aequo ma con 8 finali perse. Il Manchester City è solo 6° con 6 successi e 8 sconfitte.

Arsenal e Manchester City si affrontano per la 139° volta nella loro storia. Il bilancio è attualmente di 66 vittorie per i Gunners, contro i 38 dei Citizens (34 sono i pareggi). Nelle ultime 8 sfide, i Citizens non hanno mai perso contro l’Arsenal, ottenendo ben 8 vittorie di fila. I Gunners, nello specifico, non vincono questa sfida dal 18 luglio 2020 (2-0 casalingo), mentre l’ultimo pareggio risale addirittura al 2 aprile 2017.

La sfida nella sfida sarà quella tra i due tecnici, Mikel Arteta e Pep Guardiola. Il primo ha iniziato la carriera di allenatore proprio come vice del secondo. Da quando si affrontano da avversari, invece, tra i due non ci sono pareggi: in 9 precedenti, netto il predominio dell’ex Barcellona con 8 vittorie contro una.

Comparazione quote e scommesse

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per quanto riguarda la Community Shield inglese tra Arsenal-Manchester City.

Difficile dare un pronostico su questa sfida, e difficile anche scommettere contro la macchina da guerra di Pep Guardiola, anche se la quota per la vittoria del City non regala poi molto. I potenziali offensivi sono impressionanti, specialmente quello del City, ma come detto anche l’Arsenal si è mossa sul mercato per dare più peso al proprio attacco.

I reparti offensivi potranno avere la meglio sulle difese, per una partita piacevole da OVER 2.5 @1.68 ad aprire la stagione del grande calcio inglese ed europeo. Gli ultimi due scontri diretti hanno visto entrambe le squadre andare a segno. Da una parte Erling Haaland, autore di 52 gol nella prima stagione inglese (un gol del norvegese si gioca @1,83, dall’altra l’ex Gabriel Jesus (dato in rete @4,40).

