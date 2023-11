Pronostici Eredivisie 2023-24 11a giornata, analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio olandese in campo dal 3 al 5 novembre. Free pick su Heracles-PSV.

Pronostici Eredivisie 2023-24 11a giornata: programma e quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano del big match di questo turno del campionato di calcio olandese.

Pronostici Eredivisie 2023-24 11a giornata: FREE PICK Heracles-PSV

La settimana scorsa ennesima sconfitta dell’Ajax nel big match col PSV dove avevamo puntato su tante reti che non sono mancate nel 5-2 finale del PSV e anche questa settimana andiamo con Heracles-PSV: COMBO GG+OVER 2.5 @1.70. Parliamo delle migliori due squadre da Over del campionato olandese, entrambe O/U 9-1. Nelle partite dell’Heracles vediamo 3.6 gol totali di media, in quelle del PSV addirittura 4.0. Questa combo è risultata vincente anche nell’ultimo precedente tra queste due formazioni (3-1 per il PSV).

FREE PICK EREDIVISIE 11a GIORNATA

Heracles-PSV: COMBO GG+OVER 2.5 @1.70

RIASSUNTO FREE PICK EREDIVISIE 2023-24

Sparta Rotterdam-Feyenord: 2 @1.67❌

Heerenveen-Sparta Rotterdam: OVER 2.5 @1.65✅

Utrecht-Feyenoord: GOL SI @1.57✅

Feyenoord-Heerenveen: OVER 2,5+GOL SI @2.00✅

Ajax-Feyenoord: GOL SI+OVER 2.5 @1.65❌

Excelsior-Sparta Rotterdam: OVER 2.5 @1.70✅

Fortuna Sittard-Twente: UNDER 2,5 @2.16❌

G.A. Eagles-Sparta Rotterdam: OVER 2.5 @1.75❌

PSV-Ajax: COMBO 1+OVER 1.5 @1.65✅

