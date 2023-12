Pronostici Eredivisie 2023-24 14a giornata, analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio olandese in campo il 2 e 3 dicembre. Free pick sul big match tra prima e seconda in classifica: Feyenoord-PSV.

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano del big match di questo turno del campionato di calcio olandese.

Pronostici Eredivisie 2023-24 12a giornata: FREE PICK Feyenoord-PSV

Chiaramente la free pick sulla Eredivisie di questo weekend non poteva che essere sull’atteso big match al vertice, Feyenoord-PSV: X2 @1.65. Il PSV è al comando del campionato, a punteggio pieno con 13 vittorie su 13 partite! Il PSV ha sia il miglior attacco (48 gol segnati) che la miglior difesa (5). Se c’è una squadra che potrà fermare questa cavalcata è proprio il Feyenoord che insegue a 7 punti di distacco.

In settimana entrambe hanno giocato in Champions League, ma mentre il Feyenoord ha perso in casa, il PSV è andato a vincere 3-2 a Siviglia, confermandosi in un grande momento. Magari al De Kuip di Rotterdam non arriverà un altro successo, ma il PSV potrà almeno mantenere l’imbattibilità, per questo prendiamo la doppia chance sugli ospiti che inoltre non hanno mai perso negli ultimi 4 precedenti contro il Feyenoord (2 pareggi e 2 vittorie).

RIASSUNTO FREE PICK EREDIVISIE 2023-24

Sparta Rotterdam-Feyenord: 2 @1.67❌

Heerenveen-Sparta Rotterdam: OVER 2.5 @1.65✅

Utrecht-Feyenoord: GOL SI @1.57✅

Feyenoord-Heerenveen: OVER 2,5+GOL SI @2.00✅

Ajax-Feyenoord: GOL SI+OVER 2.5 @1.65❌

Excelsior-Sparta Rotterdam: OVER 2.5 @1.70✅

Fortuna Sittard-Twente: UNDER 2,5 @2.16❌

G.A. Eagles-Sparta Rotterdam: OVER 2.5 @1.75❌

PSV-Ajax: COMBO 1+OVER 1.5 @1.65✅

Heracles-PSV: COMBO GG+OVER 2.5 @1.70❌

Waalwijk-G.A. Eagles: 2 +0 (AH) @1.70✅

Heerenveen-Sittard OVER 2.5 @1.88✅

