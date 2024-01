Pronostici Eredivisie 2023-24 17a giornata, analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio olandese in campo dal 12 al 14 gennaio. Free pick su Twente-Alkmaar.

Pronostici Eredivisie 2023-24 17a giornata: programma e quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano del big match di questo turno del campionato di calcio olandese.

PROGRAMMA COMPLETO 17° GIORNATA EREDIVISIE

Waalwijk-Heracles

Sittard-Sparta Rotterdam

Twente-Alkmaar

Zwolle-Heerenven

PSV-Excelsior

Volendam-Almere City

GA Eagles-Ajax

Vitesse-Utrecht

Feyenoord-Nijmegen

Pronostici Eredivisie 2023-24 17a giornata: FREE PICK Twente-Alkmaar

Questa settimana di calcio olandese (che sta andando molto bene con le nostre free pick con nche una striscia aperta di 5 casse consecutive) ci vede concentrati su una delle sfide più interessanti del weekend di Eredivisie: Twente-Alkmaar: OVER 2.5 @1.93. Parliamo di due ottime difese, ma entrambe cercheranno di vincere visto che sono divise da un solo punto in classifica e si giocano il 3° posto.

La motivazione non mancherà, speriamo che non manchino nemmeno i gol, col Twente che arriva da 5 Over consecutivi (7 Over nelle ultime 9 partite). Anche l’Alkmaar arriva da 4 partite su 5 ad alto punteggio e Over anche nell’ultimo scontro dello scorso anno, sempre qui allo Stadio De Grolsch Veste. Ospiti senza il portiere Ryan e il difensore Giappone Sugawara, chiamati in nazionale, mentre i padroni di casa dovranno fare a meno dello squalificato Sadilek.

RIASSUNTO FREE PICK EREDIVISIE 2023-24

Sparta Rotterdam-Feyenord: 2 @1.67❌

Heerenveen-Sparta Rotterdam: OVER 2.5 @1.65✅

Utrecht-Feyenoord: GOL SI @1.57✅

Feyenoord-Heerenveen: OVER 2,5+GOL SI @2.00✅

Ajax-Feyenoord: GOL SI+OVER 2.5 @1.65❌

Excelsior-Sparta Rotterdam: OVER 2.5 @1.70✅

Fortuna Sittard-Twente: UNDER 2,5 @2.16❌

G.A. Eagles-Sparta Rotterdam: OVER 2.5 @1.75❌

PSV-Ajax: COMBO 1+OVER 1.5 @1.65✅

Heracles-PSV: COMBO GG+OVER 2.5 @1.70❌

Waalwijk-G.A. Eagles: 2 +0 (AH) @1.70✅

Heerenveen-Sittard OVER 2.5 @1.88✅

Feyenoord-PSV: X2 @1.65✅

Ajax-Sparta Rotterdam GOL SI @1.65✅

Excelsior-G.A. Eagles: UNDER 3.0 @1.80✅*

RENDIMENTO: +2.25

