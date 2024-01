Pronostici Eredivisie 2023-24 18a giornata, analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio olandese in campo dal 19 al 21 gennaio. Free pick su Sparta Rotterdam-G.A. Eagles.

Pronostici Eredivisie 2023-24 18a giornata: programma e quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano del big match di questo turno del campionato di calcio olandese.

PROGRAMMA 18a GIORNATA EREDIVISIE

Venerdì 19 gennaio

Excelsior-Heerenveen

Sabato 20 gennaio

Nijmegen-Twente

Heracles-Volendam

Alkmaar-Zwolle

Almere City-Sittard

Domenica 21 gennaio

Utrecht-PSV

Sparta Rotterdam-GA Eagles

Vitesse-Feyenoord

Ajax-Waalwijk

Pronostici Eredivisie 2023-24 12a giornata: FREE PICK Sparta Rotterdam-G.A. Eagles

Stiamo andando molto bene con le free pick sul campionato olandese (trovate un riassunto qui sotto) che si sta confermando come uno dei migliori nelle scommesse in Europa. Tentiamo la 7° cassa consecutiva andando su Sparta Rotterdam-G.A. Eagles GOL SI @1.65. Sfida importante tra due squadre che stanno andando meglio del previsto e si giocano l’Europa, rispettivamente al 6° e 7° posto, con lo Sparta avanti un paio di punti.

In 5 delle ultime 7 partite dei padroni di casa abbiamo visto entrambe le squadre andare a segno in campionato. Gli ospiti sono ospiti da 4 Gol/Gol consecutivi tra tutte le competizioni (8 G/G nelle ultime 10 partite). Nel precedente dello scorso anno giocato qui allo Sparta Stadion Het Kasteel di Rotterdam è finito 2-1 per i padroni di casa, un risultato che ci auguriamo anche questa volta.

RIASSUNTO FREE PICK EREDIVISIE 2023-24

Sparta Rotterdam-Feyenord: 2 @1.67❌

Heerenveen-Sparta Rotterdam: OVER 2.5 @1.65✅

Utrecht-Feyenoord: GOL SI @1.57✅

Feyenoord-Heerenveen: OVER 2,5+GOL SI @2.00✅

Ajax-Feyenoord: GOL SI+OVER 2.5 @1.65❌

Excelsior-Sparta Rotterdam: OVER 2.5 @1.70✅

Fortuna Sittard-Twente: UNDER 2,5 @2.16❌

G.A. Eagles-Sparta Rotterdam: OVER 2.5 @1.75❌

PSV-Ajax: COMBO 1+OVER 1.5 @1.65✅

Heracles-PSV: COMBO GG+OVER 2.5 @1.70❌

Waalwijk-G.A. Eagles: 2 +0 (AH) @1.70✅

Heerenveen-Sittard OVER 2.5 @1.88✅

Feyenoord-PSV: X2 @1.65✅

Ajax-Sparta Rotterdam GOL SI @1.65✅

Excelsior-G.A. Eagles: UNDER 3.0 @1.80✅

Twente-Alkmaar: OVER 2.5 @1.93✅

RENDIMENTO: +3.18

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB