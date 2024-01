Mercoledì 24 gennaio 2024, è in programma la partita di recupero in Eredivisie olandese di calcio, tra i padroni di casa dell’Almere City e la squadra ospite del Fortuna Sittard. Almere City-Fortuna Sittard, pronostico, scommesse e stato di forma.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

L’Almere è reduce da un buon momento di forma e arriva a questo match di Eredivisie, con 2 vittorie nelle ultime 2 giornate giocate, ottenute contro Vitesse in casa e Volendam in trasferta.

La squadra ospite del Fortuna Sittard viene invece da due sconfitte consecutive e in classifica ha 19 punti, gli stessi proprio dell’Almere, e di Utrecht e Heracles. L’ultimo scontro tra queste squadre risale a gennaio e vinse il Sittard 2-1.

Le probabili formazioni di Almere City-Fortuna Sittard

Almere City: Bakker; Jacobs, Mbe Soh, Floranus; Ritmeester, Koopmeiners, Corryn, Castell; Robinet, Kitala, Van Duiven

Fortuna Sittard: Verrips; Pinto, Siovas, Guth, Voet; Ferati, Rosier; Oratmangoen, Cordoba, Griffith; Sierhuis

Quote offerte dai bookmakers

Partita molto equilibrata in quota questa tra Almere City e Fortuna Sittard. La vittoria dei padroni di casa è bancata a quota 2.50 su Snai e su Betway, il pareggio invece lo si può trovare a quota 3.50, mentre la vittoria in trasferta viene offerta in lavagna a quota 2.70.

Pronostico per questa partita di Eredivisie

Ci aspettiamo una partita molto combattuta, entrambe le formazioni sono in un buon momento e nessun ha intenzione di perdere punti importanti. Decidiamo di prenderci l’esito Goal SI,che troviamo a quota 1.75 su Admiralbet e a quota 1.78 su Sisal.

