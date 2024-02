Pronostici Eredivisie 2023-24 20a giornata, analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio olandese in campo dal 10 al 12 novembre. Free pick su Alkmaar-Feyenoord ma c’è anche la grande classica di Eredivisie: Ajax-PSV.

Pronostici Eredivisie 2023-24 20a giornata: programma e quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano del big match di questo turno del campionato di calcio olandese.

Pronostici Eredivisie 2023-24 20a giornata: FREE PICK Alkmaar-Feyenoord

Si gioca un turno molto interessante perchè, oltre alla grande classica Ajax-PSV, si gioca anche Alkmaar-Feyenoord, ovvero la 4° contro la 2° in classifica e proprio su questa partita si concentra la nostra free pick, un UNDER 3.0 GOL @1.80 (somma gol asiatica). In pratica andremo in cassa se saranno segnati meno di tre gol. In caso di esattamente tre reti avremo il rimborso.

I padroni di casa sono in calo visto che dopo 2 sconfitte non sono andati oltre gli ultimi 2 pareggi. Non dimentichiamo che queste sono due delle migliori difese del campionato di calcio olandese che hanno superato i 3 gol totali solo in 1 degli ultimi 5 precedenti, e non quello dell’andata finito solo 1-0 per il Feyenoord.

RIASSUNTO FREE PICK EREDIVISIE 2023-24

Sparta Rotterdam-Feyenord: 2 @1.67❌

Heerenveen-Sparta Rotterdam: OVER 2.5 @1.65✅

Utrecht-Feyenoord: GOL SI @1.57✅

Feyenoord-Heerenveen: OVER 2,5+GOL SI @2.00✅

Ajax-Feyenoord: GOL SI+OVER 2.5 @1.65❌

Excelsior-Sparta Rotterdam: OVER 2.5 @1.70✅

Fortuna Sittard-Twente: UNDER 2,5 @2.16❌

G.A. Eagles-Sparta Rotterdam: OVER 2.5 @1.75❌

PSV-Ajax: COMBO 1+OVER 1.5 @1.65✅

Heracles-PSV: COMBO GG+OVER 2.5 @1.70❌

Waalwijk-G.A. Eagles: 2 +0 (AH) @1.70✅

Heerenveen-Sittard OVER 2.5 @1.88✅

Feyenoord-PSV: X2 @1.65✅

Ajax-Sparta Rotterdam GOL SI @1.65✅

Excelsior-G.A. Eagles: UNDER 3.0 @1.80✅

Twente-Alkmaar: OVER 2.5 @1.93✅

Sparta Rotterdam-G.A. Eagles GOL SI @1.65❌

Heerenveen-Alkmaar: ALKMAAR OVER 1.5 GOL @2.00✅

RENDIMENTO: +3.18

