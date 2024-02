Pronostici Eredivisie 2023-24 22a giornata, analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio olandese in campo dal 16 al 18 febbraio. Free pick su Twente-Utrecht.

Pronostici Eredivisie 2023-24 22a giornata: programma e quote

La 22° giornata di Eredivisie si sviluppa dal 16 al 18 febbraio. L’Ajax è tornata a crollare, e l’abbiamo pagata nella sconfitta sul campo dell’Heerenveen che prima di allora era in crisi di risultati. I lancieri sono chiamati al riscatto nella sfida contro il Nijmegen, avversario pericoloso che è attualmente al 7° posto, in corsa per l’Europa.

Il PSV capolista sembrava aver rallentato con un ritmo più umano grazie a 2 pareggi in 3 partite, ma la settimana scorsa è tornato a dominare col 5-1 sul campo del Volendam e i punti di vantaggio sul Feyenoord rimangono 49, nonostante lo stesso Feyenoord abbia fatto sul massimo con 2 vittorie senza subire gol nelle ultime 2 giornate.

Questo turno il PSV ospita l’Heracles al Philips Stadion ed è nettamente favorita, mentre il Feyenoord chiuderà il turno domenica alle 16:45 in casa contro il Waalwijk, due partite che entrambe dovrebbero vincere, lasciando invariata la situazione al vertice.

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano del big match di questo turno del campionato di calcio olandese.

Pronostici Eredivisie 2023-24 22a giornata: FREE PICK Twente-Utrecht

Twente-Utrecht è però la sfida più interessante, anche a livello scommesse. Dietro alle prime due della classe c’è il Twente che cerca di rimanere in zona preliminari di Champions mentre l’Utrecht è in ripresa e cerca di recuperare il terreno per la zona Europa ora distante solo un punto.

Entrambe arrivano da 2 vittorie di fila e sono in un buon momento, specialmente offensivo: l’Utrecht ha segnato 8 gol (4+4) in queste 2 vittorie, il Twente 6 (3+3). All’andata 1-1, andiamo con un altra sfida con entrambe le squadre a segno, in un match in cui entrambe sono motivate a fare punti per i rispettivi obiettivi. Giochiamo GOL SI @1.80.

RIASSUNTO FREE PICK EREDIVISIE 2023-24

Sparta Rotterdam-Feyenord: 2 @1.67❌

Heerenveen-Sparta Rotterdam: OVER 2.5 @1.65✅

Utrecht-Feyenoord: GOL SI @1.57✅

Feyenoord-Heerenveen: OVER 2,5+GOL SI @2.00✅

Ajax-Feyenoord: GOL SI+OVER 2.5 @1.65❌

Excelsior-Sparta Rotterdam: OVER 2.5 @1.70✅

Fortuna Sittard-Twente: UNDER 2,5 @2.16❌

G.A. Eagles-Sparta Rotterdam: OVER 2.5 @1.75❌

PSV-Ajax: COMBO 1+OVER 1.5 @1.65✅

Heracles-PSV: COMBO GG+OVER 2.5 @1.70❌

Waalwijk-G.A. Eagles: 2 +0 (AH) @1.70✅

Heerenveen-Sittard OVER 2.5 @1.88✅

Feyenoord-PSV: X2 @1.65✅

Ajax-Sparta Rotterdam GOL SI @1.65✅

Excelsior-G.A. Eagles: UNDER 3.0 @1.80✅

Twente-Alkmaar: OVER 2.5 @1.93✅

Sparta Rotterdam-G.A. Eagles GOL SI @1.65❌

Heerenveen-Alkmaar: ALKMAAR OVER 1.5 GOL @2.00✅

Alkmaar-Feyenoord: UNDER 3.0 @1.80✅

Heerenveen-Ajax: 2 @1.75❌

RENDIMENTO: +2.98

