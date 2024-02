Pronostici Eredivisie 2023-24 24a giornata, analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio olandese in campo dal 1 al 3 febbraio. Free pick sul big match tra prima e seconda: PSV-Feyenoord.

Pronostici Eredivisie 2023-24 12a giornata: programma e quote

La 24° giornata di Eredivisie si sviluppa lungo il weekend del 2 e 3 marzo, ad eccezione dell’anticipo di venerdì sera, FC Volendam-Nijmegen in campo alle ore 20:00 dal Kris Stadion, con gli ospiti nettamente favoriti @1.70 (quota in calo).

Tre partite al sabato, tra cui Vitesse-Twente, e anche qui gli ospiti sono favoriti con quota addirittura sotto @1.70. Il Twente è attualmente al 3° posto, anche se distante dal duo di testa, e ha vinto 3 delle ultime 4 partite, mentre il Vitesse è penultimo, ma arriva da un pareggio e una vittoria la scorsa settimana che hanno riacceso le speranze.

Approposito di duo di testa, domenica alle ore 14:30 dal Philips Stadion di Eindhoven va in scena quello che è certamente il big match di questo turno del campionato di calcio olandese, visto che in PSV-Feyenoord si sfidano le attuali due forze, ma di questa super sfida ne parleremo dopo in free pick.

In campo anche i lancieri di Amsterdam nell’interessante lunch match che mette di fronte Ajax-Utrecht, due grandi del calcio Orange, che però stanno attraversando una stagione sotto le attese, in particolare l’Ajax che è solo 5° ed è tornata a crollare con 2 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime 4, mentre l’Utretch ha ripreso la top-8 grazie a 4 vittorie consecutive e ben 15 partite di campionato senza sconfitte! Gli ospiti ne potrebbero approfittare e mantenere l’imbattibilità: occhio alla Doppia Chance X2 offerta intorno alla pari @2 (in forte calo da @2.50).

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano del big match di questo turno del campionato di calcio olandese.

Pronostici Eredivisie 2023-24 24a giornata: FREE PICK PSV-Feyenoord

Dobbiamo invertire la rotta di 3 errori consecutivi in Olanda, campionato che rimane comunque positivo con le nostre free pick. Tra l’altro l’errore della scorsa settimana fa ancora più male visto che è stato l’unico rosso di un weekend perfetto:

FREE PICK CALCIO 23-25 FEBBRAIO

Cremonese-Palermo GOL SI @1.67✅

Crystal Palace-Burnley: OVER 2.5 @2.10✅

Betis Siviglia-Athletic Bilbao: GOL SI @1.91✅

Francoforte-Wolfsburg: GOL SI @1.75✅

Lens-Monaco: 2 +0.25 (AH) @1.80✅

Nijmegen-Sparta Rotterdam: GOL SI @1.70❌

Farense-Moreirense: UNDER 2.5 @1.68✅

Per questa 24° giornata di Eredivisie puntiamo sul big match PSV-Feyenoord: UNDER 3.0 GOL @1.67 per riprenderci. Con una vittoria il PSV ipotecherebbe il titolo visto che al momento ha 10 punti di vantaggio sul Feyenoord che è chiamato a vincere a tutti i costi per tenere vivo il campionato. Il PSV arriva dall’impressionante 7-1 sul campo dello Zwolle ma il Feyenoord risponde con 4 vittorie consecutive.

All’andata il Feyenoord ha però perso 1-2 in casa, rifacendosi però in coppa olandese, nel confronto diretto più recente, giocato sempre in casa, e finito con 1 sola rete a referto. Non dimentichiamo che il PSV in tutto il campionato ha concesso in tutto 11 gol, e che negli ultimi 3 precedenti non abbiamo mai visto più di 3 reti totali tra queste due formazioni.

RIASSUNTO FREE PICK EREDIVISIE 2023-24

Sparta Rotterdam-Feyenord: 2 @1.67❌

Heerenveen-Sparta Rotterdam: OVER 2.5 @1.65✅

Utrecht-Feyenoord: GOL SI @1.57✅

Feyenoord-Heerenveen: OVER 2,5+GOL SI @2.00✅

Ajax-Feyenoord: GOL SI+OVER 2.5 @1.65❌

Excelsior-Sparta Rotterdam: OVER 2.5 @1.70✅

Fortuna Sittard-Twente: UNDER 2,5 @2.16❌

G.A. Eagles-Sparta Rotterdam: OVER 2.5 @1.75❌

PSV-Ajax: COMBO 1+OVER 1.5 @1.65✅

Heracles-PSV: COMBO GG+OVER 2.5 @1.70❌

Waalwijk-G.A. Eagles: 2 +0 (AH) @1.70✅

Heerenveen-Sittard OVER 2.5 @1.88✅

Feyenoord-PSV: X2 @1.65✅

Ajax-Sparta Rotterdam GOL SI @1.65✅

Excelsior-G.A. Eagles: UNDER 3.0 @1.80✅

Twente-Alkmaar: OVER 2.5 @1.93✅

Sparta Rotterdam-G.A. Eagles GOL SI @1.65❌

Heerenveen-Alkmaar: ALKMAAR OVER 1.5 GOL @2.00✅

Alkmaar-Feyenoord: UNDER 3.0 @1.80✅

Heerenveen-Ajax: 2 @1.75❌

Twente-Utrecht GOL SI @1.80❌

Nijmegen-Sparta Rotterdam: GOL SI @1.70❌

RENDIMENTO: +0.98

