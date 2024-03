Pronostici Eredivisie 2023-24 25a giornata, analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio olandese in campo dal 8 al 10 marzo. Free pick su Almere City-Utrecht.

Pronostici Eredivisie 2023-24 25a giornata: programma e quote

Dopo lo spettacolare 2-2 nel big match della scorsa settimana tra le squadre al vertice, PSV e Feyenoord, si torna con una 25° giornata di Eredivisie un pò scialba a dire il vero, senza grandi big match da commentare. In ogni caso il 2-2 della settimana scorsa fa gioco al PSV che mantiene 10 punti di vantaggio sul Feyenoord.

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano del big match di questo turno del campionato di calcio olandese.

Pronostici Eredivisie 2023-24 25a giornata: FREE PICK Almere City-Utrecht

Per tornare a sbloccarci con la Eredivisie abbiamo scelto come free pick di questo turno: Almere City-Utrecht: 2 (0, -0.5) @1.73, giocata asian handicap che ci permette di recuperare metà dell’importo scommesso in caso di pareggio. Dopo il passo falso della settimana scorsa, crediamo che l’Utrecht si rimetterà in corsa per difendere (o migliorare) l’8° e ultimo posto valido per l’Europa, con un Heerenveen che dietro incalza a -1. Prima dello 0-2 sul campo dell’Ajax, l’Utrecht aveva vinto 4 partite di fila e in campionato non perdeva da ottobre scorso!

Almere City a metà classifica, ha vinto solo 1 delle ultime 4 partite e in questa stagione ha un rendimento negativo in casa (3-4-5 per 13 punti raccolti), tanto che va meglio in trasferta (15 punti). L’Utrecht oggi deve vendicare anche lo 0-2 dell’andata in casa. Andiamo con la vittoria ospite e mezzo rimborso in caso di pareggio.

RIASSUNTO FREE PICK EREDIVISIE 2023-24

Sparta Rotterdam-Feyenord: 2 @1.67❌

Heerenveen-Sparta Rotterdam: OVER 2.5 @1.65✅

Utrecht-Feyenoord: GOL SI @1.57✅

Feyenoord-Heerenveen: OVER 2,5+GOL SI @2.00✅

Ajax-Feyenoord: GOL SI+OVER 2.5 @1.65❌

Excelsior-Sparta Rotterdam: OVER 2.5 @1.70✅

Fortuna Sittard-Twente: UNDER 2,5 @2.16❌

G.A. Eagles-Sparta Rotterdam: OVER 2.5 @1.75❌

PSV-Ajax: COMBO 1+OVER 1.5 @1.65✅

Heracles-PSV: COMBO GG+OVER 2.5 @1.70❌

Waalwijk-G.A. Eagles: 2 +0 (AH) @1.70✅

Heerenveen-Sittard OVER 2.5 @1.88✅

Feyenoord-PSV: X2 @1.65✅

Ajax-Sparta Rotterdam GOL SI @1.65✅

Excelsior-G.A. Eagles: UNDER 3.0 @1.80✅

Twente-Alkmaar: OVER 2.5 @1.93✅

Sparta Rotterdam-G.A. Eagles GOL SI @1.65❌

Heerenveen-Alkmaar: ALKMAAR OVER 1.5 GOL @2.00✅

Alkmaar-Feyenoord: UNDER 3.0 @1.80✅

Heerenveen-Ajax: 2 @1.75❌

Twente-Utrecht GOL SI @1.80❌

Nijmegen-Sparta Rotterdam: GOL SI @1.70❌

PSV-Feyenoord: UNDER 3.0 GOL @1.67❌

RENDIMENTO: -0.02

