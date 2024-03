Pronostici Eredivisie 2023-24 26a giornata, analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio olandese in campo dal 15 al 17 marzo. Free pick su Fortuna Sittard-Zwolle.

Pronostici Eredivisie 2023-24 26a giornata: programma e quote

Lo scorso turno le prime 4 della classe hanno vinto tutte, quindi cambia poco al vertice del campionato di calcio olandese che inizia venerdì 15 marzo con l’anticipo della 26° giornata di Eredivisie: Heracles-G.A.Eagles.

Altro passo falso invece per l’Ajax che è stata fermata sul 1-1 in casa contro il Fortuna Sittard, e rimane al 5° posto, fuori dalla prossima Champions League. Questa settimana a Rotterdam (contro lo Sparta) i lancieri non possono fallire i tre punti, anche se la vittoria non è scontata e lo vediamo dalle quote @2+ per la vittoria ospite.

La sfida più attesa di questa giornata è però il posticipo di domenica sera: PSV-Twente, ovvero la capolista contro la 3° forza del campionato olandese. Il PSV è una macchina quasi perfetta quest’anno in campionato (22-3-0 per 69 punti, +10 sulla seconda e +16sul Twente terzo anche se in settimana si è dovuta arrendere a Dortmund, uscendo dalla Champions. Il Twente ha 5 vittorie e 1 sola sconfitta nelle ultime 6 ma all’andata ha perso 0-3 in casa contro il PSV e ha perso anche a gennaio in coppa per 1-3, qui a Eindhoven dove anche per questa sfida è favorito il PSV in quota @1.40.

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano del big match di questo turno del campionato di calcio olandese.

Pronostici Eredivisie 2023-24 26a giornata: FREE PICK Fortuna Sittard-Zwolle

Dopo una favolosa prima parte di stagione, siamo in calo con 5 rossi consecutivi col campionato di calcio olandese. Vediamo di riprenderci puntando su: Fortuna Sittard-Zwolle GOL SI @1.75. I padroni di casa sono in ripresa al 10° posto (a -2 dall’Europa) con 3 risultati utili consecutivi, lo Zwolle al contrario è calata a centroclassifica e non vince da 5 turni in campionato, in cui ha sempre perso gol, compreso lo 0-7 a Eindhoven.

Entrambe le difese sono abbastanza “allegre” (anche il Sittard in campionato ha concesso 2+ gol in 4 delle ultime 5 partite) e ci meraviglierebbe non vedere almeno un gol per parte come nel 2-0 per lo Zwolle dell’andata, 3° Gol No consecutivo tra queste due formazioni, una striscia che potrà interrompersi sabato.

RIASSUNTO FREE PICK EREDIVISIE 2023-24

Sparta Rotterdam-Feyenord: 2 @1.67❌

Heerenveen-Sparta Rotterdam: OVER 2.5 @1.65✅

Utrecht-Feyenoord: GOL SI @1.57✅

Feyenoord-Heerenveen: OVER 2,5+GOL SI @2.00✅

Ajax-Feyenoord: GOL SI+OVER 2.5 @1.65❌

Excelsior-Sparta Rotterdam: OVER 2.5 @1.70✅

Fortuna Sittard-Twente: UNDER 2,5 @2.16❌

G.A. Eagles-Sparta Rotterdam: OVER 2.5 @1.75❌

PSV-Ajax: COMBO 1+OVER 1.5 @1.65✅

Heracles-PSV: COMBO GG+OVER 2.5 @1.70❌

Waalwijk-G.A. Eagles: 2 +0 (AH) @1.70✅

Heerenveen-Sittard OVER 2.5 @1.88✅

Feyenoord-PSV: X2 @1.65✅

Ajax-Sparta Rotterdam GOL SI @1.65✅

Excelsior-G.A. Eagles: UNDER 3.0 @1.80✅

Twente-Alkmaar: OVER 2.5 @1.93✅

Sparta Rotterdam-G.A. Eagles GOL SI @1.65❌

Heerenveen-Alkmaar: ALKMAAR OVER 1.5 GOL @2.00✅

Alkmaar-Feyenoord: UNDER 3.0 @1.80✅

Heerenveen-Ajax: 2 @1.75❌

Twente-Utrecht GOL SI @1.80❌

Nijmegen-Sparta Rotterdam: GOL SI @1.70❌

PSV-Feyenoord: UNDER 3.0 GOL @1.67❌

Almere City-Utrecht: 2 (0, -0.5) @1.73❌1/2

RENDIMENTO: -0.52

