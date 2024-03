Pronostici Eredivisie 2023-24 27a giornata, analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio olandese in campo dal 30 al 31 marzo. Free pick su Sparta Rotterdam-Fortuna Sittard.

Pronostici Eredivisie 2023-24 27a giornata: programma e quote

Nel weekend pre pasquale del 30 e 31 marzo si gioca la 27° giornata di Eredivisie. Il campionato di calcio olandese continua ad essere dominato dal PSV che ha vinto (seppur di misura 1-0) anche nel big match contro il Twente e questo weekend è impegnato a Nijmegen. Il Twente invece rimane al 3° posto e questa settimana ospita l’Heracles che lotta per non retrocedere.

Ha vinto anche Feyenoord (3-2 sul campo del Heerenveen) che però rimane staccato 10 punti dalla testa della classifica ed è atteso ad un turno interno, ma non così semplice contro l’Utrecht che è tornato a vincere (1-0 contro il Nijmegen) e mantiene l’8° e ultima posizione che può portare all’Europa.

Vince ancora l’AZ Alkmaar che allunga al 4° posto sull’Ajax dopo il perentorio 4-0 sul campo del fanalino di coda FC Volendam. Il calendario favorevole continua per l’AZ che potrà sfruttare anche questo turno amico visto che ospita il Vitesse attualmente al penultimo posto.

Pareggite per l’Ajax che porta a casa un altra X dopo il 2-2 a Rotterdam sul campo dello Sparta. I lancieri al momento sono fuori dalla top-4, con 8 punti di ritardo, ma questa settimana giocano in casa dello Zwolle sceso a centroclassifica e in crisi con 1 solo punto raccolto nelle ultime 5 di campionato e una vittoria che in Eredivisie manca dal 24 febbraio.

Pronostici Eredivisie 2023-24 25a giornata: FREE PICK Sparta Rotterdam-Sittard

Lo scorso turno abbiamo interrotto la striscia di free pick perse e siamo tornati in attivo anche nel campionato di calcio olandese grazie ad una giocata che riproponiamo anche questa settimana, con la stessa squadra in campo per Sparta Rotterdam-Sittard: GOL SI @1.91. Il Fortuna Sittard ci ha mandato in cassa con questo GG nell’ultimo turno, il 3-1 sullo Zwolle, 4° risultato utile consecutivo, arco di tempo in cui lo Sparta non ha mai vinto (3 GG), un rendimento che ha fatto scendere la squadra di Rotterdam al 10° posto, scavalcato proprio dal Sittard che cercherà la rivincita dopo la sconfitta interna (0-2) dell’andata. Questa volta una rete potrebbero metterla a segno gli ospiti, come lo Sparta che nelle ultime 3 allo Stadion Het Kasteel è sempre andata a segno (7 reti complessive), ma non ha mai tenuto la propria porta inviolata.

RIASSUNTO FREE PICK EREDIVISIE 2023-24

Sparta Rotterdam-Feyenord: 2 @1.67❌

Heerenveen-Sparta Rotterdam: OVER 2.5 @1.65✅

Utrecht-Feyenoord: GOL SI @1.57✅

Feyenoord-Heerenveen: OVER 2,5+GOL SI @2.00✅

Ajax-Feyenoord: GOL SI+OVER 2.5 @1.65❌

Excelsior-Sparta Rotterdam: OVER 2.5 @1.70✅

Fortuna Sittard-Twente: UNDER 2,5 @2.16❌

G.A. Eagles-Sparta Rotterdam: OVER 2.5 @1.75❌

PSV-Ajax: COMBO 1+OVER 1.5 @1.65✅

Heracles-PSV: COMBO GG+OVER 2.5 @1.70❌

Waalwijk-G.A. Eagles: 2 +0 (AH) @1.70✅

Heerenveen-Sittard OVER 2.5 @1.88✅

Feyenoord-PSV: X2 @1.65✅

Ajax-Sparta Rotterdam GOL SI @1.65✅

Excelsior-G.A. Eagles: UNDER 3.0 @1.80✅

Twente-Alkmaar: OVER 2.5 @1.93✅

Sparta Rotterdam-G.A. Eagles GOL SI @1.65❌

Heerenveen-Alkmaar: ALKMAAR OVER 1.5 GOL @2.00✅

Alkmaar-Feyenoord: UNDER 3.0 @1.80✅

Heerenveen-Ajax: 2 @1.75❌

Twente-Utrecht GOL SI @1.80❌

Nijmegen-Sparta Rotterdam: GOL SI @1.70❌

PSV-Feyenoord: UNDER 3.0 GOL @1.67❌

Almere City-Utrecht: 2 (0, -0.5) @1.73❌1/2

Fortuna Sittard-Zwolle GOL SI @1.75✅

RENDIMENTO: +0.23

