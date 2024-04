Pronostici Eredivisie 2023-24 29a giornata. Analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio olandese in campo il 6 e 7 aprile dopo il turno infrasettimanale. Free pick su Feyenoord-Ajax.

Pronostici Eredivisie 2023-24 29a giornata: programma e quote

Arriviamo da un turno infrasettimanale del campionato di calcio olandese pieno di pareggi, e con la sola capolista PSV che ha vinto tra le prime 7 in classifica! Un PSV che sta dominando il campionato con 9 punti di vantaggio sulla 2° dopo il 2-0 contro l’Excelsior, anche se lo scorso weekend si è fermato ed è arrivata la prima sconfitta stagionale. In questa 29° giornata di Eredivisie il PSV ospita l’Alkmaar al 4° posto, che però dopo 3 vittorie è crollato di colpo nello 0-5 sul campo dell’Heracles.

Il Feyenoord nel turno non ne ha approfittato, pareggiando 0-0 sul campo del fanalino di coda Volendam. Questa settimana il Feyenoord al De Kuip ospita l’Ajax nell’altro big match, anche se i lancieri sono solo 5° in questa stagione faticosa, anche se in ripresa dopo un avvio da incubo. Sulla carta il turno più agevole tra le prime della classe ce l’ha il Twente che ospita il Fortuna Sittard a metà classifica.

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano del big match di questo turno del campionato di calcio olandese.

Pronostici Eredivisie 2023-24 25a giornata: FREE PICK Feyenoord-Ajax

La free pick della 29° giornata di Eredivisie punta sul big match Feyenoord-Ajax: GOL SI @1.70. Prendiamo entrambe le squadre a segno in questa classica del calcio olandese, nonostante il 4-0 del Feyenoord nell’andata ad Amsterdam, ma da allora i lancieri hanno migliorato e nei 4 precedenti scontri diretti questa sfida si era sempre chiusa con entrambe le formazioni a segno. La difesa rimane un problema dell’Ajax che non a caso arriva da 4 partite consecutive con entrambe le squadre a segno. Prima dello 0-0 col Volendam il Feyenoord aveva sempre segnato nelle precedenti 12 partite su tutte le manifestazioni. 4 GG nelle ultime 6 partite del Feyenoord,

RIASSUNTO FREE PICK EREDIVISIE 2023-24

Sparta Rotterdam-Feyenord: 2 @1.67❌

Heerenveen-Sparta Rotterdam: OVER 2.5 @1.65✅

Utrecht-Feyenoord: GOL SI @1.57✅

Feyenoord-Heerenveen: OVER 2,5+GOL SI @2.00✅

Ajax-Feyenoord: GOL SI+OVER 2.5 @1.65❌

Excelsior-Sparta Rotterdam: OVER 2.5 @1.70✅

Fortuna Sittard-Twente: UNDER 2,5 @2.16❌

G.A. Eagles-Sparta Rotterdam: OVER 2.5 @1.75❌

PSV-Ajax: COMBO 1+OVER 1.5 @1.65✅

Heracles-PSV: COMBO GG+OVER 2.5 @1.70❌

Waalwijk-G.A. Eagles: 2 +0 (AH) @1.70✅

Heerenveen-Sittard OVER 2.5 @1.88✅

Feyenoord-PSV: X2 @1.65✅

Ajax-Sparta Rotterdam GOL SI @1.65✅

Excelsior-G.A. Eagles: UNDER 3.0 @1.80✅

Twente-Alkmaar: OVER 2.5 @1.93✅

Sparta Rotterdam-G.A. Eagles GOL SI @1.65❌

Heerenveen-Alkmaar: ALKMAAR OVER 1.5 GOL @2.00✅

Alkmaar-Feyenoord: UNDER 3.0 @1.80✅

Heerenveen-Ajax: 2 @1.75❌

Twente-Utrecht GOL SI @1.80❌

Nijmegen-Sparta Rotterdam: GOL SI @1.70❌

PSV-Feyenoord: UNDER 3.0 GOL @1.67❌

Almere City-Utrecht: 2 (0, -0.5) @1.73❌1/2

Fortuna Sittard-Zwolle GOL SI @1.75✅

Sparta Rotterdam-Sittard: GOL SI @1.91❌

RENDIMENTO: -0.77

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB