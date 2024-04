Pronostici Eredivisie 2023-24 30a giornata. Analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio olandese in campo il 12 al 14 aprile dopo il turno infrasettimanale. Free pick su Utrecht-G.A. Eagles.

Pronostici Eredivisie 2023-24 30a giornata: le sfide da non perdere

Lo scorso turno in Olanda non sono mancati i gol nel big match tra Feyenoord ed Ajax, ben 6, ma il nostro Gol Si nella free pick non si è concretizzato, visto che i gol sono arrivati tutti da una parte, quella del Feyenoord, per una prova imbarazzante in questa difficile trasferta dei lancieri. Questa settimana, per la 30° giornata di Eredivisie, l’Ajax torna in casa ad Amsterdam, ma è attesa ad un altra sfida difficile contro il Twente, tre posizioni e ben 15 punti avanti, al 3° posto. Il Twente ha vinto 3-1 all’andata ed è leggermente favorito @2.60 per bissare il successo alla Johan Cruijff Arena in una partita molto equilibrata con l’Ajax in quota @2.70.

Non sbaglia un colpo il PSV capolista che batte 5-1 l’Alkmaar nell’altro big match. Questo weekend il PSV sfida il Vitesse in un classico testa-coda mentre l’Alkmaar cercherà di riprendersi dopo 2 sconfitte, per difendere il 4° posto, nella sfida col Waalwijk che invece è impegnato nella corsa per la salvezza, ma non vince da 4 giornate, con 3 pareggi seguiti da una sconfitta. L’Alkmaar ha vinto le ultime 2 sfide contro questo avversario, segnando sempre 3 reti (compreso il 3-1 dell’andata in trasferta).

Pronostici Eredivisie 2023-24 30a giornata: FREE PICK Utrecht-G.A. Eagles

La nostra free pick questa settimana va su Utrecht-G.A. Eagles: 1 @1.78. Partita importante e scontro diretto per il 7° posto, tra due squadre appaiate a 42 punti. Momento migliore per l’Utrecht che arriva da 2 vittorie (3 successi nelle ultime 4, unico ko la trasferta sul campo del Feyenoord. Al contrario GA Eagles arriva da 2 pareggi e ha vinto solo 1 delle ultime 5 di campionato. L’Utrech ha vinto 2-0 all’andata in trasferta e in questa sfida diretta il fattore campo potrebbe fare la differenza. L’Utrecht ha vinto le ultime 5 in casa (15 gol segnati solo 3 concessi) mentre G.A. Eagles ha fatto 1 solo punto nelle ultime 3 trasferte.

RIASSUNTO FREE PICK EREDIVISIE 2023-24

Sparta Rotterdam-Feyenord: 2 @1.67❌

Heerenveen-Sparta Rotterdam: OVER 2.5 @1.65✅

Utrecht-Feyenoord: GOL SI @1.57✅

Feyenoord-Heerenveen: OVER 2,5+GOL SI @2.00✅

Ajax-Feyenoord: GOL SI+OVER 2.5 @1.65❌

Excelsior-Sparta Rotterdam: OVER 2.5 @1.70✅

Fortuna Sittard-Twente: UNDER 2,5 @2.16❌

G.A. Eagles-Sparta Rotterdam: OVER 2.5 @1.75❌

PSV-Ajax: COMBO 1+OVER 1.5 @1.65✅

Heracles-PSV: COMBO GG+OVER 2.5 @1.70❌

Waalwijk-G.A. Eagles: 2 +0 (AH) @1.70✅

Heerenveen-Sittard OVER 2.5 @1.88✅

Feyenoord-PSV: X2 @1.65✅

Ajax-Sparta Rotterdam GOL SI @1.65✅

Excelsior-G.A. Eagles: UNDER 3.0 @1.80✅

Twente-Alkmaar: OVER 2.5 @1.93✅

Sparta Rotterdam-G.A. Eagles GOL SI @1.65❌

Heerenveen-Alkmaar: ALKMAAR OVER 1.5 GOL @2.00✅

Alkmaar-Feyenoord: UNDER 3.0 @1.80✅

Heerenveen-Ajax: 2 @1.75❌

Twente-Utrecht GOL SI @1.80❌

Nijmegen-Sparta Rotterdam: GOL SI @1.70❌

PSV-Feyenoord: UNDER 3.0 GOL @1.67❌

Almere City-Utrecht: 2 (0, -0.5) @1.73❌1/2

Fortuna Sittard-Zwolle GOL SI @1.75✅

Sparta Rotterdam-Sittard: GOL SI @1.91❌

Feyenoord-Ajax: GOL SI @1.70❌

RENDIMENTO: -1.77

