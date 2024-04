Pronostici Eredivisie 2023-24 31a giornata. Analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio olandese in campo il 28 aprile. Free pick su Nijmegen-Alkmaar.

Pronostici Eredivisie 2023-24 31a giornata: le sfide da non perdere

Seconda parte della 31° giornata di Eredivisie, già iniziata con le prime quattro partite giocate in settimana. Il PSV dopo il 6-0 c contro il Vitesse, ha esagerato nel 8-0 sull’Heerenveen, con la squadra di Eindhoven che ha segnato 19 gol nelle ultime 3 partite! 3° successo consecutivo anche per il Feyenoord che però rimane a -9 dalla vetta.

Domenica le ultime 5 sfide, ad iniziare con un doppio lunch match alle ore 12:15: Nijmegen-Alkmaar e Zolle-Heracles. Alle 14:30 tocca a Sparta Rotterdam-FC Volendam e a Waalwijk-Utrecht mentre a chiudere il turno, alle opre 16:45, ci saranno Vitesse-Fortuna Sittard.

Pronostici Eredivisie 2023-24 31a giornata: FREE PICK

La nostra free pick sul campionato di calcio olandese va su una delle sfide più interessanti della domenica: Nijmegen-Alkmaar: GOL SI @1.72. Il Nijmegen arriva da 2 partite ad alto punteggio in casa al Goffertstadion, con entrambe le squadre a segno. Anche l’Alkmaar arriva da 2 partite ad alto punteggio e da Gol/Gol. All’andata 2-1 in trasferta per il Nijmegen. In 6 degli ultimi 7 precedenti sia Nijmegen che Alkmaar sono andati a segno.

RIASSUNTO FREE PICK EREDIVISIE 2023-24

Sparta Rotterdam-Feyenord: 2 @1.67❌

Heerenveen-Sparta Rotterdam: OVER 2.5 @1.65✅

Utrecht-Feyenoord: GOL SI @1.57✅

Feyenoord-Heerenveen: OVER 2,5+GOL SI @2.00✅

Ajax-Feyenoord: GOL SI+OVER 2.5 @1.65❌

Excelsior-Sparta Rotterdam: OVER 2.5 @1.70✅

Fortuna Sittard-Twente: UNDER 2,5 @2.16❌

G.A. Eagles-Sparta Rotterdam: OVER 2.5 @1.75❌

PSV-Ajax: COMBO 1+OVER 1.5 @1.65✅

Heracles-PSV: COMBO GG+OVER 2.5 @1.70❌

Waalwijk-G.A. Eagles: 2 +0 (AH) @1.70✅

Heerenveen-Sittard OVER 2.5 @1.88✅

Feyenoord-PSV: X2 @1.65✅

Ajax-Sparta Rotterdam GOL SI @1.65✅

Excelsior-G.A. Eagles: UNDER 3.0 @1.80✅

Twente-Alkmaar: OVER 2.5 @1.93✅

Sparta Rotterdam-G.A. Eagles GOL SI @1.65❌

Heerenveen-Alkmaar: ALKMAAR OVER 1.5 GOL @2.00✅

Alkmaar-Feyenoord: UNDER 3.0 @1.80✅

Heerenveen-Ajax: 2 @1.75❌

Twente-Utrecht GOL SI @1.80❌

Nijmegen-Sparta Rotterdam: GOL SI @1.70❌

PSV-Feyenoord: UNDER 3.0 GOL @1.67❌

Almere City-Utrecht: 2 (0, -0.5) @1.73❌1/2

Fortuna Sittard-Zwolle GOL SI @1.75✅

Sparta Rotterdam-Sittard: GOL SI @1.91❌

Feyenoord-Ajax: GOL SI @1.70❌

Utrecht-G.A. Eagles: 1 @1.78✅

RENDIMENTO: -0.99

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.