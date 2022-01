Pronostico PSV-Ajax, big match del calcio olandese con la 20a giornata Eredivisie

Eredivisie 20a giornata, questo fine settimana torniamo a parlare di calcio olandese visto che per domenica pomeriggio è in programma il big match PSV-Ajax che vale il primato.

Eredivisie 20a giornata, le partite e le quote

Si divide tra sabato e domenica la il programma della 20a giornata di Eredivisie, che si apre con il match tra il Vitesse, attuale quarta forza del campionato olandese, che ospita il Groningen.

I match più interessanti vanno in scena domenica, con il Feyenoord (3° a quota 39 punti) che farà visita all’ora di pranzo al Nijmegen dopo aver rimediato 2 sconfitte nelle ultime 3 uscite. Ecco tutto il programma del fine settimana in Olanda e le quote 1X2.

22-01-2022

18:45 Vitesse – Groningen 1,70 3,70 5,00

20:00 Az Alkmaar – Cambuur 1,35 5,25 7,50

20:00 Heerenveen – Zwolle 1,92 3,50 3,85

21:00 Willem Ii – Twente 3,20 3,25 2,25

23-01-2022

12:15 Nec Nijmegen – Feyenoord 7,50 4,75 1,40

14:30 Heracles – Ga Eagles 1,83 3,50 4,25

14:30 Psv Eindhoven – Ajax 3,65 3,55 1,95

16:45 Sparta Rotterdam – Utrecht 3,45 3,40 2,10

20:00 Rkc Waalwijk – Fortuna Sittard 2,35 3,30 3,00

Eredivisie 20a giornata: big match PSV-Ajax

Alle 14:30 va in scena invece un match che non è tradizionalmente il classico d’Olanda (il De Klassikier è tra Ajax e Feyenoord), ma che mette in palio la vetta della classifica. Attualmente il PSV ha un punto in più (46) dell’Ajax, che ha vinto la sfida di andata con un netto 5-0, ma dopo aver perso la Supercoppa per mano del club di Eindhoven con un altrettanto netto 4-0.

Negli ultimi 10 precedenti, tra campionato e coppe nazionali, l’Ajax ha vinto 5 volte, contro le 2 del PSV e 3 pareggi. In totale, i precedenti tra i due allenatori Erik ten Hag e Roger Schmidt sono 5: il bilancio è di due vittorie per il tecnico dell’Ajax, altrettanti pareggi e un successo per il tedesco.

Nonostante si giochi al Philips Stadion di Eindhoven, le quote sono tutte per gli ospiti vincenti sotto @2 mentre un successo del PSV è proposto @3.50. Valutate Over 2,5 @1.61 uscito in 4 degli ultimi 5 confronti diretti tra queste due big del calcio olandese.

Le quote antepost sul campionato olandese

Anche qui, il PSV è in una situazione di vantaggio al momento, ma i bookmakers sono tutti per i lancieri offerti @1.38 per un altra vittoria nel campionato di calcio olandese.

Vincente Olanda Eredivisie 2021/22

Ajax 1,38

Psv Eindhoven 2,40

Feyenoord 14

Az Alkmaar 100

Twente 200

Utrecht 250

Vitesse Arnhem 350

Sc Cambuur 500

Heerenveen 500

Groningen 1.000

Nec Nimega 1.000

Go Ahead Eagles 2.000

Willem Ii 2.000

Heracles Almelo 2.500

Waalwijk 3.000

Sparta Rotterdam 3.000

Zwolle 3.000

Fortuna Sittard 3.000

