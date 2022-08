Anteprima Eredivisie 2022-23, nel fine settimana, dal 5 agosto, inizia anche il campionato di calcio olandese. Ajax e PSV la fanno da padrona anche quest’anno.

Anteprima Eredivisie 2022-23: le favorite

Venerdì 5 agosto inizia la stagione 2022-2023 dell’Eredivisie. Il primo atto ufficiale della stagione olandese si è disputato sabato 30 luglio con la Supercoppa di lega, quando il PSV Eindhoven di Ruud van Nistelrooij ha battuto all’Amsterdam Arena l’Ajax di Alfred Schreuder per 5-3. Si sono affrontate sostanzialmente le due principali accreditate alla vittoria finale del titolo.

L’Ajax, 36 campionati vinti, 3 consecutivi considerato che nel 2020 il titolo non è stato assegnato, viene da una sorta di rivoluzione estiva durante la quale ha salutato il tecnico ten Hag e diversi elementi chiave della prima squadra come Haller, Martinez, Gravenberch, Tagliafico e Onana. Gli innesti più importanti sono rappresentati da Bergwijn proveniente dal Tottenham, Wijndal dall’AZ e Francisco Conceicao, ma Schreuder ha ancora tanto da fare per trovare l’amalgama giusto.

Il PSV (24 titoli nazionali, l’ultimo dei quali nel 2018) ha salutato il tedesco Mario Gotze (letteralmente rinato dopo alcune stagioni buie), il giapponese Doan, Zahavi, trasferitosi gratuitamente al Maccabi Tel Aviv e Bruma passato in prestito al Fenerbahce. Dal Siviglia è arrivato il centravanti Luuk de Jong, che dopo le esperienze spagnole, anche con la maglia del Barcellona, si candida ad essere uno dei cannonieri più importanti della stagione. Il trequartista Guus Til, invece, acquistato dallo Spartak Mosca, è l’altro elemento molto atteso dalla piazza.

Anteprima Eredivisie 2022-23: le possibili sorprese

In seconda fila il Feyenoord (ultimo campionato vinto nel 2017) di Arne Slot, terza forza della passata edizione della Eredivisie e che si è rafforzata acquistando diversi elementi giovani e di grande prospettiva, come l’argentino Gimenez e il centrale Timber proveniente dall’Utrecht. Difficile sostituire rapidamente elementi come Sinisterra, finito al Leeds, e Tyrell Malacia trasferitosi al Manchester United, ma l’obiettivo del club di Rotterdam è quello di fare meglio della passata stagione.

Occhio anche all’AZ Alkmaar di Jansen, che ha perso sì il suo elemento più pregiato, il terzino sinistro Winjdal, ma si è rafforzato prelevando Odgaard (ex Sassuolo), de Wit e Bazoer, arrivato a titolo gratuito dopo l’esperienza al Vitesse. Proprio il Vitesse e il Twente, sono indiziate di partire dalla terza fila con la possibilità di insidiare le “quattro sorelle” lì davanti.

Anteprima Eredivisie 2022-23: la prima giornata

La prima giornata della Eredivisie 2022-2023 prenderà il via venerdì alle 20:00 con l’anticipo Heerenveen-Sparta Rotterdam, ma è sabato che il turno entrerà nel vivo con quattro match, uno dei quali vedrà i campioni in carica dell’Ajax impegnati in trasferta contro il Sittard, che non strappa un punto ai Lancieri dal lontano 2002 (da lì in poi 7 successi di fila per il club di Amsterdam). Il PSV Eindhoven, invece, ospita l’FC Emmen e non dovrebbe avere problemi a fare bottino pieno: il bilancio dei precedenti è nettamente a favore dei padroni di casa con 3 vittorie e 2 pareggi (nessuna affermazione del club ospite).

Domenica quattro posticipi, tra cui spicca la sfida molto interessante tra Vitesse-Feyenoord: i biancorossi non vincono questa sfida dal 2018 (da allora 3 affermazioni del Vitesse e altrettanti pareggi). Il Twente farà invece visita al Nijmegen, mentre l’AZ Alkmaar chiuderà la prima giornata ospitando alle 16:56, partendo con i favori del pronostico, il G.A. Eagles.

