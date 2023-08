Pronostici Eredivisie 1a giornata. Venerdì 11 agosto inizia il campionato di calcio olandese con il Feyenoord che apre da campione in carica, dopo che ha interrotto una serie di 3 vittorie dell’Ajax che però secondo i bookmakers torna la squadra da battere, assieme al PSV.

Pronostici Eredivisie 1a giornata: la situazione al via del campionato di calcio olandese

Venerdì 11 agosto tutto pronto per la 1° giornata di Eredivisie, il campionato di calcio olandese che prenderà il via con l’anticipo alle ore 20:00 dal Kras Stadion con FC Volendam-Vitesse (ospiti favoriti in quota @2.05 ma mai vincente nei due confronti dello scorso anno con 1-1 in casa e 0-2 a Volendam).

Altre 4 partite al sabato, la più interessante è PSV-Utrecht. Il PSV è arrivato 2° lo scorso anno mentre l’Utrecht grazie ad un buon finale di stagione ha chiuso al 7° posto. Solo 1 Under negli ultimi 4 confronti diretti tra queste squadre (negli altri 3 precedenti ci sono stati ben 14 gol). Occhio ad Over 2.5 anche se la quota è bassa @1.50.

Alle ore 20:00 Ajax-Heracles. I lancieri vogliono riscattare la scorsa stagione dove, dopo 3 titoli nazionali consecutivi, hanno chiuso solo al 3° posto nella classifica finale. Quasi scontato un avvio vincente ad Amsterdam, con micro quota sotto @1.20 per la vittoria interna sull’Heracles.

Ultime 4 partite alla domenica, ci concentriamo su Feyenoord-Sittard. I campioni in carica iniziano la nuova stagione in casa contro un avversario battuto in 6 degli ultimi 8 precedenti (gli altri 2 sono pareggi). Anche qui i favoriti hanno una quota davvero bassa che sta scendendo anche sotto @1.15.

Pronostici Eredivisie 1a giornata: programma completo

Ecco il programma completo della prima giornata di Eredivisie con tutte le quote principali Snai sui match dal 11 al 13 agosto.

Quote antepost e scommesse sul calcio olandese

Vediamo la comparazione delle migliori quote antepost sul mercato italiano per la vittoria finale del campionato di calcio olandese.

Solita gara a 3 in Olanda, con l’Ajax atteso al riscatto e anche secondo noi i lancieri quest’anno torneranno a vincere l’Eredivisie. Per la prima giornata non facciamo giocate sulle singole partite, ma vi consigliamo una free pick antepost: AJAX VINCENTE EREDIVISIE 2023-24 @2.20.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.