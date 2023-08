Per la seconda giornata del campionato di calcio olandese di Eredivisie, domenica 20 agosto 2023, alle ore 14.30, scendono in campo Sparta Rotterdam e PSV Eindhoven. Pronostico Sparta Rotterdam-PSV, match della seconda giornata di Eredivisie olandese, scopri il nostro pronostico gratuito, le quote offerte dai bookmaker e lo stato di forma delle due squadre.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La squadra di casa dello Sparta Rotterdam, allenata dal tecnico Jaroen Rijsdijk, ha iniziato con il piede giusto la nuova stagione di calcio in Eredivisie, vincendo in trasferta sul campo dello Zwolle per 2 a 1.

La squadra ospite del PSV Eindhoven, è una delle tre squadre candidate dalle case da gioco, per la conquista dello scudetto olandese, insieme all’Ajax e hai campioni in carica del Feyenoord. Nella prima partita di campionato, è arrivato il successo casalingo per 2 a 0 ottenuto contro Utrecht.

Quote offerte dai bookmaker per questa partita

Per i bookmaker è il PSV, la squadra nettamente favorita per la vittoria. Segno 2 infatti offerto vincente a quota 1.55 su Netbet e a quota 1.67 su Sisal, il pareggio bancato a quota 4.50, la vittoria interna dello Sparta Rotterdam inserita in lavagna a quota 5.50.

Pronostico Sparta Rottedam-PSV

Anche per i nostri tipster, non dovrebbero esserci troppe difficoltà per il PSV ad imporsi a Rotterdam. Anche se c’è da considerare che giocare sul campo dello Sparta non è mai facile e il caldo potrebbe influire sul risultato finale. Pronostico 2

