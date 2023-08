Per la terza giornata del campionato di calcio olandese di Eredivisie, domenica 27 agosto 2023, alle ore 16.45, si gioca il match tra la capolista Heerenveen, che ospita lo Sparta Rotterdam. Pronostico Heerenveen-Sparta Rotterdam, terza giornata in Eredivisie olandese del 27/08/2023.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La formazione di casa del Heerenveen, comanda il campionato olandese di Eredivisie dopo 2 giornate con 6 punti, a pari merito con Alkmaar, Twente e PSV, ed è reduce dalla bella vittoria ottenuta sul campo dell’Utrecht per 2 a 0.

La squadra ospite dello Sparta Rotterdam, allenata dal tecnico Jeroen Rijsdijk, di punti in classifica ne ha 4 e viene dal bel pareggio interno per 2 a 2, ottenuto contro i campioni d’Olanda in carica del Feyenoord.

Quote offerte dai bookmaker per questa partita di Eredivisie

Le quote offerte dai bookmaker, preannunciano una partita molto equilibrata. La vittoria interna è offerta a quota 2.25 sia su Sisal che su Netbet, il pareggio offerto a quota 3.80, la vittoria ospite a quota 2.80.

Partita difficile da pronosticare quella tra Heerenveen-Sparta Rotterdam, due squadre in salute che stanno giocando un buon calcio. Quindi preferiamo optare su OVER 2.5 offerto a quota 1.65 sia su Starcasinò che su Bullibet.

