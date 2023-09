Pronostico Utrecht-Feyenoord 3 settembre 2023. Per la 4° giornata di Eredivisie ci concentriamo su Utrecht-Feyenoord, due squadre storiche del campionato di calcio olandese che si sfidano domenica 3 settembre.

Pronostico Utrecht-Feyenoord 3 settembre 2023: i nostri pronostici

Per la 4° giornata di Eredivisie ci concentriamo su Utrecht-Feyenoord. I padroni di casa non si presentano bene a questo appuntamento visto che hanno perso le prime 3 di campionato, con sconfitte senza appello visto che non hanno segnato nemmeno una singola rete. In casa l’Utrecht si sbloccherà?

Il Feyenoord ha iniziato la stagione con lo 0-0 interno contro il Sittard e ha continuato con un 2-2 a Rotterdam contro lo Sparta e finalmente è arrivata la prima vittoria, il 6-1 sull’Almere City.

Negli ultimi 4 precedenti entrambe le squadre sono sempre andate a segno e per questa sfida allo Stadion Galgenwaard puntiamo sul fatto che l’Utrecht si sbloccherà. Consigliamo GOL SI @1.57 su William Hill.

Le altre partite di Eredivisie

Ecco le quote SNAI per la 4° giornata di Eredivisie olandese in programma dal 1 al 3 settembre.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.