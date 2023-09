Pronostici Eredivisie 2023-24 5a giornata. Le analisi delle partite più interessanti del campionato di calcio olandese del 16 e 17 settembre, con free pick su Feyenoord-Heerenveen.

Pronostici Eredivisie 2023-24 5a giornata: big match di calcio olandese

La 5° giornata di Eredivisie si gioca nel weekend e inizia sabato con le prime 5 partite, tra cui PSV-Nijmegen. Quota sotto @1.20 per la vittoria dei padroni di casa che hanno iniziato la stagione col piede giusto, 3 vittorie su 3 con 9 gol segnati e solo 1 incassato. Al contrario il Nijmegen è a 4 punti con una partita in più giocata, anche se dopo le prime 2 sconfitte ha fatto passi in avanti con 4 punti in 2 giornate. Il PSV ha sempre vinto negli ultimi 11 precedenti contro il Nijmegen (10 gol segnati nelle ultime 3).

Altre 4 partite alla domenica e ci concentriamo su Twente-Ajax. I lancieri hanno iniziato malissimo la stagione con 1 vittoria seguita da 2 pareggi mentre il Twente ha sempre vinto nelle prime 3, con 9 gol segnati e 2 concessi. Il Twente inoltre ha vinto 3-1 lo scorso anno in casa contro l’Ajax. Occhio alle sorprese, con i padroni di casa quotati @2.60, la stessa quota degli ospiti.

Il turno sarà chiuso da Alkmaar-Sparta Rotterdam. L’Alkmaar fa parte del terzetto in testa alla classifica con 3 vittorie su 3 e 10 gol segnati con solo 2 concessi. Sparta che risponde con 1 solo punto in meno (ma una partita in più). La squadra di Rotterdam ha pareggiato le 2 in casa, ma ha vinto entrambe le trasferte. Sfida molto interessante ed equilibrata sulla carta anche se le quote sono nettamente per i padroni di casa @1.50 mentre la vittoria ospite paga fino @6.50 volte la posta.

Pronostici Eredivisie 2023-24 5a giornata: programma completo e quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per il big match di giornata e a seguire il programma completo di tutte le partite di questo turno.

Pronostici Eredivisie 2023-24 5a giornata: FREE PICK Feyenoord-Heerenveen

Dopo aver sbagliato la free pick della prima giornata del campionato di calcio olandese, ci siamo ripresi con le casse delle ultime 2 giornate puntando sulle reti che spesso abbondano in Eredivisie; quote medio basse ma che ci permettono si rimetterci in profitto.

FREE PICK EREDIVISIE 2023-24

Sparta Rotterdam-Feyenord: 2 @1.67❌

Heerenveen-Sparta Rotterdam: OVER 2.5 @1.65✅

Utrecht-Feyenoord: GOL SI @1.57✅

De Kuip con Feyenoord-Heerenveen, squadre in direzioni opposte. Il Feyenoord arriva da 2 vittorie (dopo i 2 pareggi iniziali) ed è salito al 4° posto. L’Heerenveen invece dopo le prime 2 vittorie stagionali ha perso le ultime 2 con 6 gol incassati. L’attacco del Feyenoord ha già segnato 13 reti nelle ultime 3 partite (4.33 di media a partita) ma non ha mai tenuto la porta inviolata. 9 gol totali nelle ultime 2 dell’Heerenveen, consigliamo la COMBO OVER 2,5+GOL SI @2.00 per un bel raddoppio.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.