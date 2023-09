Pronostici Eredivisie 2023-24 6a giornata. In Olanda si parte già dal venerdì con l’anticipo del 6° turno di campionato, e si continuerà nel weekend. Domenica grande attesa su Ajax-Feyenoord, big match del calcio olandese su cui si concentra anche la nostra free pick settimanale di Eredivisie.

Pronostici Eredivisie 2023-24 6a giornata: I big match più interessanti

Venerdì sera, alle ore 20:00 dal De Adelaarshorst di Deventer, inizia la 6° giornata di Eredivisie con GA Eagles-Sittard, due squadre che sono in orbita Europa in questo inizio di campionato, bisogna capire chi avrà la forza di continuare a questi livelli. Sittard avanti 2 punti, ma con una partita più rispetto agli Eagles.

Passiamo al sabato sera con Almere-PSV, quasi un testa coda, visto che il PSV è al comando a punteggio pieno con 12 punti (13 gol segnati, solo 1 incassato) mentre l’Almere ha lasciato l’ultimo posto solo la scorsa settimana, quando, dopo 4 sconfitte iniziali, ha raccolto il primo punticino con lo 0-0 sul campo del Excelsior. Anche se gioca in trasferta il PSV è nettamente favorito con quota intorno @1.20 per un altra vittoria.

Alla domenica riflettori puntati su Ajax-Feyenoord, grande classico del calcio olandese. I lancieri sono partiti davvero male, e al momento occupano solo il 12° posto in classifica, con già 7 punti di ritardo dalla vetta, e 4 punti dietro anche al Feyenoord che al momento occupa il 4° posto. Dopo il doppio pareggio per un avvio a rilento, il Feyenoord ha cambiato marcia con 3 vittorie di fila e 17 gol segnati da quello che al momento è il miglior attacco di Eredivisie (19 reti), un rendimento che potrebbe spaventare un Ajax che ha una partita in meno, ma che invece dopo la vittoria all’esordio non ha più trovato i 3 punti, con 2 pareggi seguiti dal 1-3 sul campo del Twente la settimana scorsa.

Pronostici Eredivisie 2023-24 6a giornata: quote Ajax-Feyenoord

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per il big match di giornata e a seguire il programma completo di tutte le partite di questo turno.

Pronostici Eredivisie 2023-24 6a giornata: FREE PICK Ajax-Feyenoord

Continua la nostra striscia vincente con le free pick di Eredivisie. Dopo il primo errore col Feyenoord abbiamo messo in fila 3 casse consecutive in Eredivisie, andiamo per la 4°.

FREE PICK EREDIVISIE 2023-24

Sparta Rotterdam-Feyenord: 2 @1.67❌

Heerenveen-Sparta Rotterdam: OVER 2.5 @1.65✅

Utrecht-Feyenoord: GOL SI @1.57✅

Feyenoord-Heerenveen: OVER 2,5+GOL SI @2.00✅

Anche per la free pick ci concentriamo sul big match, tornando a parlare di Ajax-Feyenoord dal punto di vista delle reti e dei precedenti. I lancieri hanno sempre segnato (7 reti totali) ma anche concesso gol (6) in 3 partite su 4. Il Feyenoord ha dominato, ma nelle ultime 4 giornate non è mai riuscito a tenere la porta inviolata. Negli ultimi 4 precedenti tra campionato e coppa abbiamo sempre visto entrambe le squadre andare a segno e in 3 occasioni abbiamo visto almeno 3 gol totali (media di 3.75 gol). Andiamo con la COMBO GOL SI+OVER 2.5 @1.65.

