Pronostici Eredivisie 2023-24 7a giornata. Dopo i recuperi visti in settimana, nel weekend torna in campo il campionato di calcio olandese. Abbiamo analizzato i big match con un occhio di riguardo su Excelsior-Sparta Rotterdam per la nostra free pick settimanale di Eredivisie.

Pronostici Eredivisie 2023-24 7a giornata: big match

La 7° giornata di Eredivisie è divisa tra 5 partite al sabato e 4 alla domenica per questo weekend. Si inizia con Feyenoord-GA Eagles che a conti fatti è la sfida più interessante, se non altro perché in campo c’è il Feyenoord che arriva da 4 vittorie consecutive in cui ha travolto gli avversari con 21 gol segnati, compreso l’ultimo 4-0 sull’Ajax, un rendimento che ha riportato questa squadra al 4° posto, dopo un doppio pareggio nelle prime giornate. Gli Eagles hanno 4 punti e 2 posizioni in meno rispetto agli avversari, quindi sono partiti meglio del previsto. Gli ospiti arrivano dalla prima sconfitta stagionale (0.3 sul campo del PSV) e finora gli Eagles hanno segnato già 12 gol, ma altrettanti li hanno subiti. Lo scorso anno doppio Over tra queste due formazioni e visto il potenziale offensivo dei padroni di casa ci aspettiamo molte reti anche oggi. Non siamo gli unici visto che i bookmakers quotano Over 2.5 @1.25 ed è bassa anche la quota per la linea 3.5 (sotto @1.70).

Poco dopo PSV-FC Volendam, quasi un testa coda. Ruolino di marcia perfetto finora per il PSV che ha vinto 6 partite su 6 con 20 gol segnati e solo 1 concesso, impressionante. Al contrario il Volendam e penultimo e ha fatto il primo punticino la scorsa giornata col 2-2 interno contro l’Heracles. La difesa rimane un problema per la neopromossa che ha già concesso 13 gol, più di 2 di media a partita.

Sabato sera Waalwijk-Ajax, partita che i lancieri non possono sbagliare visto che hanno perso le ultime 2 con 7 gol incassati e sono fermi a 5 punti, uno in meno dello stesso Waalwijk (in buona forma dopo le ultime 2 vittorie) e solo 2 in più dalla zona rossa della retrocessione. Insomma un vero disastro per l’Ajax che ha sempre vinto negli ultimi 10 precedenti contro il Waalwijk, una striscia da allungare assolutamente per una squadra che contando anche le partite in Europa non vince da 5 match.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €550

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €250 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €50 a settimana per 5 settimane sulle scommesse perse. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €250

Bullibet ti dà il benvenuto con un bonus sulla prima scommessa del 50% fino ad un massimo di 250 euro. 3.8 Visita il sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €20

Effettua il tuo primo deposito di almeno 10 € utilizzando il codice promozionale SPORT2023. Ricevi subito un Bonus pari al 50% del tuo deposito, da utilizzare per tutte le scommesse Live da piazzare sul tuo sport preferito. 4.0 Visita il Sito Recensione

Pronostici Eredivisie 2023-24 7a giornata: programma completo e quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per il big match di giornata.

Pronostici Eredivisie 2023-24 7a giornata: FREE PICK Excelsior-Sparta Rotterdam

La scorsa settimana il big match Ajax-Feyenoord è stato sospeso per disordini con gli ospiti avanti sul 3-0, partita che è stata poi completata senza sorprese per un 4-0 tondo tondo che certifica i problemi dei Lancieri quest’anno, e ci fa saltare la giocata di calcio olandese dopo 3 casse consecutive.

FREE PICK EREDIVISIE 2023-24

Sparta Rotterdam-Feyenord: 2 @1.67❌

Heerenveen-Sparta Rotterdam: OVER 2.5 @1.65✅

Utrecht-Feyenoord: GOL SI @1.57✅

Feyenoord-Heerenveen: OVER 2,5+GOL SI @2.00✅

Ajax-Feyenoord: GOL SI+OVER 2.5 @1.65❌

Questa settimana proviamo a rimetterci in moto con Excelsior-Sparta Rotterdam che si gioca domenica nel primo pomeriggio. Entrambe le squadre sono in zona Europa al momento. L’Excelsior arriva dal 3-0 sul campo di un Heerenveen in crisi, arrivando a 12 gol segnati in questo inizio di campionato, ma anche 10 concessi per un O/U 5-1 per questa squadra (3.7 gol di media).

Lo Sparta Rotterdam arriva da 3 Under di fila, ma in questa stagione nelle sue partite in trasferta assistiamo a 3.0 gol totali di media. 7 Over negli ultimi 9 precedenti tra tutte le competizioni, compreso il 4-1 dello Sparta lo scorso anno qui al Van Donge & De Roo Stadion. Consigliamo OVER 2.5 @1.70.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.