Pronostico Fiorentina-Ferencvaros 5 ottobre 2023. Giovedì è in campo anche la viola che al Franchi ospita il Ferencvaros per la 2° giornata della fase a gironi della UEFA Conference League.

Pronostico Fiorentina-Ferencvaros 5 ottobre 2023: lo stato di forma delle squadre

Giovedì alle 21:00 (diretta TV su Sky Sport Calcio e in streaming su Sky Go, Now e DAZN) torna in campo in Europa anche la Fiorentina, che ospita per il 2° turno di Conference League, gruppo F, il Ferencvaros.

All’esordio i viola hanno pareggiato in Belgio contro il Genk per 2-2, al termine di una gara dalle tante emozioni e in cui i viola sono stati rimontati per ben due volte. Poiché i toscani sono tra i favoriti per il passaggio del turno, ma anche per arrivare in fondo alla competizione, è fondamentale partire con una vittoria nel primo match tra le mura amiche.

Gli ungheresi, dal canto loro, sono campioni in carica nella lega nazionale e hanno iniziato al meglio l’avventura in Conference League battendo il Cukaricki per 3-1. Non ci sono precedenti storici tra queste due formazioni in competizioni UEFA né in amichevole.

Pronostico Fiorentina-Ferencvaros 5 ottobre 2023: probabili formazioni

Italiano potrebbe dare fiducia in avanti all’argentino Beltran, mentre Kayode è indiziato di una maglia da titolare vista la perdurante assenza di Dodò. Da valutare le condizioni di Biraghi.

Il Ferencvaros di Stankovic, vecchia conoscenza del calcio italiano, si presenterà con ogni probabilità con Makreckis e Abu Fani in mediana, mentre Varga sarà il terminale offensivo con Marquinhos, Zacharlassen e Owusu alle spalle.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Quarta, Parisi; Arthur, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Beltran. All. Italiano

FERENCVAROS (4-2-3-1): Dibusz; Botka, Mmaee, Cissè, Ramirez; Makreckis, Abu Fani; Marquinhos, Zacharlassen, Owusu; Varga. All Stankovic

Pronostico Fiorentina-Ferencvaros 5 ottobre 2023: le migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questo match di Conference League.

Programma completo 2° giornata UEFA Conference League del 05/10/2023

Conference League: tutte le gare della 2° giornata

05.10. 16:30 FC Astana-Plzen

05.10. 18:45 Besiktas-Lugano

05.10. 18:45 Bodo/Glimt-Club Brugge

05.10. 18:45 Breidablik-Zorya

05.10. 18:45 FC Ballkani-Din. Zagabria

05.10. 18:45 Gent-M. Tel Aviv

05.10. 18:45 Klaksvik-Lilla

05.10. 18:45 O. Ljubljana-Slovan Bratislava

05.10. 21:00 Aberdeen-HJK

05.10. 21:00 Alkmaar-Legia

05.10. 21:00 Aston Villa-Zrinjski

05.10. 21:00 Cukaricki-Genk

05.10. 21:00 Fiorentina-Ferencvaros

05.10. 21:00 Nordsjaelland-Ludogorets

05.10. 21:00 PAOK-Francoforte

05.10. 21:00 Trnava-Fenerbahce

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.