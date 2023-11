Trasferta in Serbia giovedì 9 novembre 2023, alle ore 18.45, per la Fiorentina contro il fanalino di coda del girone. All’andata finì con un eloquente 6-0 per i viola. Pronostico Cukaricki-Fiorentina di Conference League, risultato esatto e quote scommesse

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Cukaricki è al suo esordio assoluto in una competizione Europa ed è alla ricerca del primo punto dopo 3 sconfitte. La squadra serba ha perso nell’ultimo turno di campionato per 2-0 contro il TSC e la sua ultima vittoria risale al 30 settembre.

La Fiorentina arriva a questo incontro con 5 punti in classifica, al pari di Ferencvaros e Genk. In Serie A, dopo l’exploit in casa del Napoli prima della pausa delle nazionali, sono arrivate 3 sconfitte dove i viola non sono riusciti a segnare. In mezzo la netta vittoria dell’andata contro i rivali odierni.

Le probabili formazioni di Cukaricki-Fiorentina

Cukaricki (4-4-2): Belic; Stevanovic, Vranjes, Subotic, Tosic; Stankovic, Docic, Sissoko, Ivanovic; Adetunji, Adzic.

Fiorentina (4-2-3-1): Christensen; Comuzzo, Milenkovic, Mina, Parisi; Maxime Lopez, Mandragora; Ikonè, Barak, Sottil; Nzola.

Visto l’avversario ed il periodo poco proficuo in campionato, Vincenzo Italiano attuerà sicuramente un ampio turnover, cominciando dai pali fino alla punta centrale dove M’Bala Nzola dovrebbe avere una maglia dal primo minuto.

Dove vederla in TV

Cukaricki-Fiorentina sarà trasmessa, in diretta su SKY e DAZN, giovedì 9 novembre dalle ore 18:45.

Quote offerte dai bookmakers per Cukaricki-Fiorentina

Le quote offerte dai bookmakers sono quelle che ci si può aspettare: Cukaricki vincente a quota 11 su Unibet e a quota 10 su Sisal, pareggio offerto a quota 6 su Sisal e a quota 5.95 su Marathonbet, vittoria della Fiorentina pagata a quota 1.27.

Pronostico per questa partita di Conference League

Quota al limite e che ci piace il giusto, ma l’unico pronostico “passabile” in questa sfida è l’esito gol.

Pronostico: Gol SI a quota 1.72 su Sisal e a quota 1.64 su Unibet

Pronostico Special di Cukaricki-Fiorentina

Non andiamo sui giocatori, ma sull’esito del primo tempo. E casomai la squadra di casa riesce a chiudere addirittura in vantaggio a metà partita? Un chippino lo proviamo. 1 primo tempo 8.00 Unibet 7.50 Sisal.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-1 / 1-1 / 1-2

