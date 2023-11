Pronostico Fiorentina-Genk 30 novembre 2023. Analisi, statistiche, ultime notizie, probabili formazioni, migliori quote e i nostri consigli per le scommesse sulla 5° giornata della fase a gironi di UEFA Conference League in campo giovedì.

Pronostico Fiorentina-Genk 30 novembre 2023: lo stato di forma delle squadre

5° giornata di Conference League, approfondiamo la sfida dell’unica italiana in campo con Fiorentina-Genk (diretta su Sky e DAZN). I viola attualmente guidano il gruppo F con 8 punti, davanti alla coppia composta dagli ungheresi del Ferencvaros e appunto dai belgi del Genk, mentre i serbi del Cukaricki sono ultimi con 0 punti.

Al Franchi la squadra di Vincenzo Italiano ha la possibilità di staccare il pass diretto per gli ottavi di finale, ma dovrà prima battere il Genk, che all’andata ha fermato i toscani sul 2-2 riprendendoli per ben due volte. A parte quella sfida del 21 settembre, non ci sono altri precedenti in gare ufficiali tra queste due formazioni.

Pronostico Fiorentina-Genk 30 novembre 2023: probabili formazioni

Vincenzo Italiano farà qualche cambiamento rispetto alla formazione che ha perso col Milan al Meazza. Nzola dovrebbe essere il terminale offensivo, mentre alle sue spalle sono da sciogliere diversi ballottaggi.

Il Genk di Vrancken dovrebbe presentarsi con un modulo speculare, con Zeqiri che giocherebbe da punta centrale, mentre a suo supporto ci sarà probabilmente il trio composto da Paintsil, El Khannouss e Bonsu Baah.

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Maxime Lopez, Duncan; Ikonè, Barak, Sottil; Nzola. All. Italiano.

GENK (4-2-3-1): Vandevoordt; Munoz, Cuesta, Sadick Aliu, Arteaga; Heynen, Hrosovsky; Paintsil, El Khannouss, Bonsu Baah; Zeqiri. All. Vrancken.

Pronostico Fiorentina-Genk 30 novembre 2023: migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questa sfida di UEFA Conference League.

Le nostre scommesse su Fiorentina-Genk

Andiamo contro corrente con una giocata impopolare ma ben ripagata, il GOL NO @2.15. I viola sono al comando del girone con 4 gol incassati, proprio il Genk con sole 3 reti al passivo ha la difesa migliore della Fiorentina, quindi si sfidano due formazioni che in Europa non hanno concesso molte reti. La Fiorentina ha segnato tanto (11 reti), ma il Genk ha messo a segno solo 5 gol finora in Europa e anche in campionato si è bloccato in attacco nello 0-1 a Liegi.

La Fiorentina arriva dallo 0-1 a San Siro, 6° Gol No nelle ultime 7 partite della squadra di Italiano. Quota di valore, giochiamo GOL NO @2.15, rischiosa ma ben ripagata sopra la pari, anche se all’andata abbiamo visto un 2-2 in Belgio.

