Pronostico Ferencvaros-Fiorentina 14 dicembre 2023. Analisi, probabili formazioni, le migliori quote e i consigli per le scommesse sulla sfida di UEFA Conference League che vedrà impegnata la Viola giovedì sera in casa del Ferencvaros. 2 risultati su 3 a disposizione della squadra di Vincenzo Italiano.

Pronostico Rakow-Atalanta 14 dicembre 2023: lo stato di forma delle squadre

L’ultimo match della fase a gironi di Conference League vede in campo la Fiorentina, che alle 18:45 difenderà i colori italiani in questa competizione, facendo visita al Ferencvaros (diretta TV su Sky Sport e DAZN). I viola si giocano l’accesso agli ottavi di finale senza passare dagli spareggi: considerato che i toscani hanno 2 punti di vantaggio sugli ungheresi, hanno due risultati su tre a disposizione.

Fiorentina e Ferencvaros si sono affrontate solo una volta in competizioni Uefa, ovvero nel match d’andata di questo girone conclusosi con il punteggio di 2-2 (doppio vantaggio ungherese con Varga e Cisse, pareggio viola con Barak e Ikone).

Pronostico Ferencvaros-Fiorentina 14 dicembre 2023: probabili formazioni

Dejan Stankovic, allenatore del Ferencvaros, dovrebbe optare per un 4-2-3-1 in cui Pesic sarebbe il terminale offensivo, mentre alle sue spalle dovrebbero agire Marquinhos, Zachariassen e Traoré. A Siger e Abu Fani il centrocampo.

Italiano, invece, dovrebbe optare per Nzola titolare davanti, con Beltran inizialmente in panchina. A centrocampo, la coppia composta da Maxime Lopez e Mandragora dovrebbe far rifiatare Duncan e Arthur. Sulla trequarti si dovrebbe rivedere Barak.

FERENCVAROS (4-2-3-1): Dibusz; Makreckis, Cisse, Abena, Ramirez; Siger, Abu Fani; Marquinhos, Zachariassen, Traoré; Pesic. All. Stankovic

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Maxime Lopez, Mandragora; Ikone, Barak, Sottil; Nzola. All. Italiano

Pronostico Ferencvaros-Fiorentina 14 dicembre 2023: migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questa sfida di UEFA Conference League.

Le nostre scommesse su Ferencvaros-Fiorentina

Alla viola basta un pari, ma memori della sfida di andata al Franchi, chiusa 2-2, ci aspettiamo un gol per parte anche in questo scontro di ritorno. 3 GG su 5 partite della Fiorentina che ha macinato ben 13 reti in questo arco di tempo. Sono 4 i Gol/Gol nelle prime 5 partite del Ferencvaros in questa competizione. Consigliamo GOL SI @1.90 sperando di rivedere entrambe le squadre a segno anche questo giovedì.