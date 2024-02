Giovedi sera, 15 febbraio 2024, andranno in scena i playoff della Conference League, dove si affronteranno i padroni di casa del Betis Siviglia contro la squadra ospite della Dinamo Zagabria. Pronostico Betis Siviglia-Dinamo Zagabria di Conference League, scopri le quote offerte dai boomaker e il probabile risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Betis Siviglia è reduce da 3 vittorie nelle ultime 5 partite di La Liga giocate e al momento si trova in sesta posizione in campionato, in piena lotta per un posto in Europa la prossima stagione.

La Dinamo Zagabria è reduce da 3 vittorie nelle ultime 5, ma al momento in campionato si trova solo terza posizione, staccata di lunghezze dalla capolista Rijeka, e a 4 punti di distacco dal Hajduk Spalato seconda.

Probabili formazioni Betis Siviglia-Dinamo Zagabria

Real Betis: Rui Silva; Hector Bellerin, German Pezzella, Sokratis, Juan Miranda; Johnny Cardoso, Marc Roca, Pablo Fornals; Nabil Fekir, Abdessamad Ezzalzouli; Willian Jose.

Dinamo Zagabria: Danijel Zagorac; Moreno Zivkovic, Stefan Ristovski, Josip Misic; Petar Sucic, Mauro Perkovic, Martin Baturina, Takuya Ogiwara; Arber Hoxha, Dario Spikic; Bruno Petkovic.

Dove vederla in TV

Betis – Dinamo Zagabria sarà trasmessa in diretta su Sky sport, giovedi 15 febbraio dalle ore 21.00.

Quote offerte dai bookmakers per Betis-Dinamo

La favorita per la vittoria è il Betis che troviamo offerta a quota 1.62 su Snai e a quota 1.63 su Sisal, il pareggio invece lo si può trovare a quota 4.00, mentre la vittoria della Dinamo Zagabria, viene inserita in lavagna a quota 5.50.

Pronostico Betis Siviglia-Dinamo Zagabria di Conference League

Ci aspettiamo una partita abbastanza ostica, giocare in Spagna in queste competizioni non è mai facile. Come pronostico base decidiamo di dare fiducia al Betis e di prenderci l’1 fisso a quota 1.62.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-0 / 2-1 / 1-1

