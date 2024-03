Pronostico Maccabi Haifa-Fiorentina 7 marzo 2024. Questo giovedì sera, sul neutro della Bozsik Arena di Budapest, vanno in scena gli ottavi di finale di UEFA Conference League con impegnati i viola di Vincenzo Italiano, favoriti contro gli israeliani.

Pronostico Maccabi Haifa-Fiorentina Conference League: lo stato di forma delle squadre

L’Ottavo di finale di Conference League che più ci interessa è ovviamente Maccabi Haifa-Fiorentina con i viola, unica squadra italiana impegnata in questa competizione, che dovranno affrontare sul campo neutro della Bozsik József Stadion (Budapest, Ungheria) il Maccabi Haifa con calcio d’inizio giovedì alle 21:00 (diretta TV in esclusiva su Sky Sport, streaming live su Sky Go, Now e Dazn).

I viola non hanno mai incontrato prima il Maccabi Haifa, ma nemmeno altre squadre israeliane e si presentano all’appuntamento dopo 3 turni positivi in campionato (2 pareggi e la vittoria per 2-1 sulla Lazio). Per la formazione di casa, invece, il club toscano sarà la quarta formazione italiana affrontata dopo Parma, Livorno e Juventus: il bilancio è di 2 vittorie, 1 pari e 4 sconfitte, con 7 gol fatti e 5 subiti. Il Maccabi si presenta forte di 3 vittorie consecutive tra campionato e coppa nazionale e lo scorso turno ha avuto la meglio sul Gent con 1-0 dell’andata in casa, e l’1-1 del ritorno in Belgio.

betting online 1 Bonus Benvenuto:5000€ Salva il Bottino + fino a 800€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 800€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostico Maccabi Haifa-Fiorentina Conference League: probabili formazioni

Il Maccabi di Dego dovrebbe schierarsi con un collaudato 4-3-3 i cui terminali offensivi saranno Pierrot, Khalaili e Rafaelov. In cabina di regia, invece, il playmaker dovrebbe essere Show.

Ancora assente Christensen, Italiano sarà costretto a chiedere gli straordinari a Terraciano tra i pali. Sulla corsia sinistra della difesa dovrebbe toccare a Parisi, mentre in mediana si va verso la conferma di Arthur con Duncan al suo fianco. Scalpita Barak, che dovrebbe avere una maglia da titolare sulla trequarti. Nzola sarà il terminale offensivo.

Maccabi Haifa (4-3-3): Kaiuf; Khalaili, Feingold, Seck, Gershon; Saief, Show, Mohamed; Khalaili, Pierrot, Rafaelov. All. Dego

Fioretina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Arthur, Duncan; N. Gonzalez, Barak, Ikone; Nzola. All. Italiano

Pronostico Maccabi Haifa-Fiorentina Conference League: migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questa partita di calcio Conference League.

Programma completo Conference League e le nostre scommesse

Vediamo l’intera giornata di Conference League in campo tutta giovedì 7 marzo, e divisa in due fasce orarie, le prime 4 partite delle 18:45 e le ultime 4 delle 21:00.

PROGRAMMA 1/8 FINALE CONFERENCE LEAGUE

07.03. 18:45 Ajax-Aston Villa

07.03. 18:45 Molde-Club Brugge

07.03. 18:45 Olympiakos-Maccabi Tel Aviv

07.03. 18:45 Sturm Graz-Lilla

07.03. 21:00 Dinamo Zagabria-PAOK

07.03. 21:00 Maccabi Haifa-Fiorentina

07.03. 21:00 Royale Union SG-Fenerbahce

07.03. 21:00 Servette-Plzen

Italiano e i viola hanno dimostrato di tenerci a questo appuntamento e vogliamo dargli fiducia quindi consigliamo la VITTORIA FIORENTINA @1.66, anche se la quota massima (comunque sotto @1.70 ormai, con anche il mercato che sta premiando gli ospiti) non è altissima.