Le partite di andata dei quarti di finale di Conference League, sono in programma giovedi 11 aprile e solo la Fiorentina tra le squadra italiane hanno centrato questo importante risultato europeo. Conference League: Aston Villa e Fiorentina favorite per la conquista della Coppa.

Le otto squadre che si giocano gli ottavi di finale di Conference League

La Grecia fa la voce grossa in questi quarti di finale di Conference League, con 2 squadre qualificate, il Paok Salonicco e l’Olympiakos di Atene. Ci sono poi altre sei nazioni che hanno qualificato una squadra.

L’Italia ha nei quarti di finale la Fiorentina, finalista lo scorso anno, la Francia ha il Lilla, per l’Inghilterra si è qualificata Aston Villa, per il Belgio il Club Bruges, per la Turchia il Fenerbahce, e per la Repubblica Ceca il Viktoria Plzen.

Gli accoppiamenti dei quarti di finale

Di seguito gli accoppiamenti per le partite di Conference League dei quarti di finale, con le partite di andata programmate per giovedì 11 aprile 2024.

Aston Villa-Lilla

Club Bruges-Paol Salonicco

Olympiakos-Fenerbahce

Viktoria Plzen-Fiorentina

Conference League: Aston Villa e Fiorentina favorite per la conquista della Coppa

Secondo le quote offerte dai principali bookmaker, sulla squadra che vincerà la Conference League, la grande favorita per la vittoria finale della competizione è l‘Aston Villa, bancata a quota 2.75 su Snai e a quota 2.80 su Sisal.

A contendere la Coppa, alla formazione inglese c’è la Fiorentina, pagata vincente a quota 4, segue il Lilla a quota 6, il Fenerbahce a quota 7, a quota 11 si paga il successo del Club Bruges, a quota 21 quello del Viktoria Plzen, a quota 23 si gioca la vittoria del Paok e chiude il tabellone quote l’Olympiakos a quota 25.

